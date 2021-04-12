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12 апреля 2021 года 19:30

Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании новостей на тему санкций и украинского кризиса

Москва. 12 апреля. Доллар и евро перешли к слабому повышению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций и реакции западных властей на группировку российских войск вблизи юго-восточных границ Украины.

Курс доллара США составил 77,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,17 руб./EUR1, подорожав на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,34 копейки - до 84,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял прирост первой половины дня и слабо понижается к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка продолжают находиться в ожидании развития санкционной темы и новостей относительно присутствия российских войск вблизи юго-восточных границ Украины. Поддержку рублю при этом оказывает позитивная динамика на рынке нефти.

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Данная тема станет одной из тем для переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с союзниками Вашингтона по НАТО в ходе его визита в Брюссель 13-15 апреля.

В субботу он провел соответствующую телефонную беседу с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, а ранее в телефонных разговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом Блинкен обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также заявила, что Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон. Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Тем временем, глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна обнародовать причины перемещения своих войск в районе российско-украинской границы. "Если бы России нечего было скрывать, она могла бы легко объяснить, какие войска, куда и с какой целью перебрасываются", - написала она в твиттере.

В свою очередь, как сообщалось ранее, американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"), пройдя пролив Гибралтар, вошли в акваторию Средиземного море. Они вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

Псаки также затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчеркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, в понедельник рубль торгуется на уровне закрытия прошлой недели, даже несмотря на дорожающую нефть. "По-прежнему в центре внимания остается геополитика и возможные санкции со стороны США, которые могут последовать уже на этой неделе. По украинскому вопросу накал страстей немного снизился, но это не означает, что ситуация перестала быть напряженной. Также необходимо отметить, что и рост годовой инфляции в марте до 5,8% не добавляет пока интереса к рублю", - подчеркивает Голубов.

"Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации - конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса на прошлой неделе. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится. Вместе с тем фундаментально рубль выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций", - полагает аналитик банка "Открытие" Андрей Никандров.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно повышаться вечером в понедельник. Оптимизм на рынке в начале текущей недели связан с событиями, произошедшими в выходные. В частности, Франция, Германия и Италия заявили об ускорении проведения вакцинации.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,54% - до $63,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,67% - до $59,72 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 13 апреля на 34,47 копейки, до 77,5104 руб./$1, и поднял курс евро на 28,6 копейки, до 92,0669 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 18,29 копейки по отношению к пятнице и составил 77,3587 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,9 копейки и составил 77,3711 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 978,931 млн, из которых $689,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 289,692 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 31,95 копейки, до 92,0427 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 20,22 копейки и составил 92,054 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR344,616 млн, из которых EUR115,962 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,64% и 4,68% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 4,91% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 5,32% и 5,41% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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