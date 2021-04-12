.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  При курсе в 80 руб./$1 ЦБ может приостановить покупку валюты по бюджетному правилу - ING Bankу
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ замедлилась до 0,7%
В России в марте рост потребительских цен замедлился до 0,7% после 0,8% в феврале, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на 0,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,8%
 
Правительство займется проблемой снижения темпов импортозамещения ПО
Вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес Минпромторга, Минцифры, Минэкономики, Минфина и других министерств поручение, в котором идет речь о необходимости проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в госсекторе. В Минцифры...
 
Банки имеют достаточный запас валютной ликвидности - обзор ЦБ РФ
Кредитные организации РФ по-прежнему обладают достаточным для компенсации оттока средств клиента запасом валютной ликвидности, сформированным на фоне притока валютных средств клиентов в конце 2020 года, их ликвидные активы в иностранной валюте на...
 
Кредитная нагрузка россиян приблизилась к 20 трлн рублей
Прошедший год зафиксировал ускорение темпов роста закредитованности россиян, которые значительно увеличили спрос на ипотеку, а также на микрозаймы. Об этом говорится в исследовании экспертов проекта ОНФ "За права заемщиков", составленного на основе...
 
12 апреля 2021 года 19:04

При курсе в 80 руб./$1 ЦБ может приостановить покупку валюты по бюджетному правилу - ING Bankу

При курсе в 80 руб./$1 ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, говорится в комментарии главного экономиста ING Bank Дмитрия Долгина.

Эксперт напоминает, что во вторник будут опубликованы данные внешнего долга РФ за 1К21, которые дополнят картину платежного баланса за 1К21, опубликованного ранее.

"Вероятнее всего, корпоративный внешний долг, с поправкой на эффект валютной переоценки, не претерпел изменений, и практически весь чистый отток частного капитала на 12 млрд долларов за 1К21 был вызван ростом иностранных активов банков и нефинансового сектора, что отражает низкий уровень доверия локальных экономических агентов. Негативный эффект на рубль усиливается оттоком иностранных инвестиций из ОФЗ на $3,3 млрд за 1К21, и в сочетании с более слабым, чем ожидалось, торговым балансом, вынуждает нас ухудшить ожидания по курсу рубля до 75-80 руб./$1 на 2К21. Мы не исключаем, что при курсе в 80 руб./ $1 ЦБ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, аналогично III-IV кв. 2018г", - полагает Долгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 апреля 2021 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с роста на ослаблении геополитических рисков, лидировали металлурги
Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря подорожавшей нефти и ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины; индекс Мосбиржи превысил 3520 пунктов, при этом лидировали акции металлургов, среди которых бумаги "Норникеля" выросли на корпоративных новостях о возобновлении добычи на руднике "Октябрьский".    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 19:30
Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании новостей на тему санкций и украинского кризиса
Москва. 12 апреля. Доллар и евро перешли к слабому повышению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций и реакции западных властей на группировку российских войск вблизи юго-восточных границ Украины.    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 19:25
Цены евробондов РФ в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия санкционных новостей
Москва. 12 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 18:41
Котировки бумаг Alibaba имеют значительный потенциал восстановления - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг Alibaba имеют значительный потенциал восстановления, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Alibaba считает конфликт с властями завершенным: компания готова выплатить рекордный штраф и поменять регламенты для магазинов-партнеров. На этой новости...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 18:11
Поводов для значительного роста цен ОФЗ в настоящее время нет - BCS GM
Поводов для значительного роста цен ОФЗ в ближайшие недели в настоящее время нет, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан. "В свете некоторого снижения накала напряженности вокруг Донбасса в последние дни, мы ожидаем, что ОФЗ могут предпринять попытку...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с прогнозной ценой $109,3
алитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с прогнозной ценой $109,3 за штуку в перспективе 12 месяцев с расчетом на тренд декарбонизации. Предполагаемый потенциал роста составляет 41% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. Руководитель отдела анализа...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 17:31
Факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе нет - Райффайзенбанк
Факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, самым слабым платежный баланс (во многом из-за сезонности) окажется во втором квартале 2021 года. Для рубля это будет наиболее сложное...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 17:13
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", АФК "Система", "Газпром", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Сохраняем в топ-5 "НЛМК" - международную сталелитейную компанию с активами в России,...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 16:51
Возможно снижение цены акций Норникеля к 24400-25000 руб. в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Возможно снижение котировок акций ГМК "Норильский никель" к уровням 24400-25000 рублей в ближайшие дни в рамках коррекции, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акции "Норникеля" в начале текущей недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 16:36
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Arista Networks, Toll Brothers, Albemarle, Fastenal Co. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на текущей неделе мы включаем Arista Networks....    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 16:15
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сбербанка с целью 265 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 265 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: 280 рублей, потенциальная доходность: 5,36%, стоп-приказ: 286,75 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Растущие геополитические риски,...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 15:47
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на фоне ослабления геополитической напряженности
Москва. 12 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ.    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Tyson Foods с целью $88
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Оценка компании полностью не отражает текущие цены...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 15:25
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150п в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150 пунктов в течение торговой сессии в понедельник, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума,...    читать дальше
.
12 апреля 2021 года 15:09
Серьезный сдвиг котировок золота более вероятен вверх, чем вниз - Saxo Bank
Серьезный сдвиг котировок золота более вероятен вверх, чем вниз, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank Оле Хансена. "Уверенность инвесторов в драгоценных металлах в первом квартале сильно пострадала, так как золото и серебро оказались товарами с наихудшей динамикой, - отмечает...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.