Поводов для значительного роста цен ОФЗ в настоящее время нет - BCS GM

Поводов для значительного роста цен ОФЗ в ближайшие недели в настоящее время нет, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан.

"В свете некоторого снижения накала напряженности вокруг Донбасса в последние дни, мы ожидаем, что ОФЗ могут предпринять попытку восстановления на текущей неделе, однако факторов поддержки для дальнейшего значительного роста ОФЗ в ближайшие недели мы пока не видим. Спрос со стороны нерезидентов остается невысоким, признаков разворота и замедления темпов роста инфляции пока не видно. В условиях высокой рыночной волатильности нашими фаворитами остаются кратко- и среднесрочные бумаги качественных эмитентов рейтинговой категории "В+/ВВ-", - пишут эксперты в обзоре BCS GM.

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