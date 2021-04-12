Факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе нет - Райффайзенбанк

Факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть нет, считают аналитики Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, самым слабым платежный баланс (во многом из-за сезонности) окажется во втором квартале 2021 года. Для рубля это будет наиболее сложное время: с одной стороны, чистый приток валюты в страну существенно ослабнет, а с другой, интервенции Минфина при сохранении высоких цен на нефть превысят докризисные уровни и будут сопоставимы с сальдо текущего счета. При этом мы полагаем, что геополитическая премия сохранится в течение второго квартала 2021 года (хотя не ждем реализации жестких санкций). Таким образом, мы по-прежнему не видим факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть", - пишут эксперты в обзоре банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.