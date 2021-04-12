Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на фоне ослабления геополитической напряженности

Москва. 12 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ.

Курс доллара США составил 77,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,9 руб./EUR1, подешевев на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,44 копейки - до 83,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 13 апреля на 34,47 копейки, до 77,5104 руб./$1, и поднял курс евро на 28,6 копейки, до 92,0669 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник на ожиданиях развития санкционной темы и новостей относительно присутствия российских войск вблизи юго-восточных границ Украины, вызвавшего обеспокоенность западных стран. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика на рынке нефти.

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит 13-15 апреля в Брюссель для переговоров с союзниками Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном в понедельник пресс-релизе госдепа. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что Блинкен намеревается обсудить с официальными лицами НАТО растущую обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

США консультируются с партнерами и союзниками в регионе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины, включая передвижения российских войск у границ этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы много общаемся и с российской стороной на многих уровнях", - также сказала она на брифинге в пятницу.

Кроме того, Псаки затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчеркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

"Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации - конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса на прошлой неделе. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится. Вместе с тем фундаментально рубль выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций", - полагает аналитик банка "Открытие" Андрей Никандров.

"На прошлой неделе курс доллара вновь ставил рекорды, в моменте достигая 78 руб./$1. Причиной значительного ослабления рубля стала эскалация конфликта в восточной Украине - ожидается скорое наступление украинской армии на ДНР и ЛНР, с обоих сторон увеличивается военное присутствие, а в Кремле заявляют о том, что будут вынуждены вмешаться, если ситуация выйдет из-под контроля. Представители других стран уже осудили действия РФ, причем некоторые из них даже призывали к введению жестких санкций. Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома на вопрос журналистов заявила, что она не будет отрицать возможность объявления санкций против России на этой неделе. Мы продолжаем ожидать нежестких ограничений, связанных с вмешательством в выборы, и раскрытие их подробностей сможет даже немного поддержать российские активы. В то же время геополитическое давление ограничит позитив, и курсу будет тяжело вернуться к обоснованным 74-75 руб./$1 в ближайшее время, хотя в более долгосрочной перспективе рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок начали уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник. Оптимизм на рынке в начале текущей недели связан с событиями, произошедшими в выходные. В частности, Франция, Германия и Италия заявили об ускорении проведения вакцинации.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,21% - до $63,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,11% - до $59,98 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,64% и 4,68% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 4,91% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 5,32% и 5,41% годовых.