BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", АФК "Система", "Газпром", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сохраняем в топ-5 "НЛМК" - международную сталелитейную компанию с активами в России, США и странах Европы. Котировки "НЛМК" продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях. Мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 года, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и с внушительной доходностью 25%", - отмечают эксперты.

"В фаворитах остается инвестиционная корпорация АФК "Система". Мы ожидаем позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha, о котором было объявлено в понедельник. Мы видим и фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, "Система" торгуется с большим дисконтом (44-49%) к стоимости чистых активов, то есть по верхней границе исторического диапазона 30-50%", - указывают аналитики инвесткомпании.

Также в лидерах ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. Газпром повысил ориентир экспортной цены на 2021 год до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются, что тоже улучшает перспективы "Газпрома" на весь 2021 год. Ждем от рынка повышения прогнозов прибыли, что должно позитивно сказаться на котировках", - пишут эксперты BCS Global Markets.

Остается в топ-5 и TCS Group. "Тинькофф банк представил сильную Стратегию-2023 с акцентом на рост клиентской базы до 16,5 млн и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы. Также в планах запуск новых продуктов, кредитование МСБ, private banking и географическая экспансия. TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20% не менее чем до 75 млрд руб. и ROE выше 30%", - отмечают аналитики.

"М.Видео" - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники - наш фаворит, поскольку видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Результаты за I квартал 2021 года, которые будут объявлены 22 апреля, должны быть сильными: продажи в январе-феврале выросли на 24% г/г. Объявленные дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 38 рублей на акцию должны поддержать интерес к бумаге", - считают в инвесткомпании.

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