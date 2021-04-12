Возможно снижение цены акций Норникеля к 24400-25000 руб. в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Возможно снижение котировок акций ГМК "Норильский никель" к уровням 24400-25000 рублей в ближайшие дни в рамках коррекции, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции "Норникеля" в начале текущей недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о намерении до мая в полной мере восстановить добычу на руднике "Октябрьский", а также к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске, констатирует эксперт. Новости благоприятно сказались и на бумагах "РусАла", отмечает Кожухова.

"C технической точки зрения, акции "Норникеля" с конца марта также чувствуют себя гораздо увереннее и продолжают восстановление с минимумов. На дневном графике бумаги преодолели верхнюю полосу Боллинджера дневного графика (район 25000 рублей), в связи с чем краткосрочно выглядят перекупленными и могут в ближайшие дни снизиться к 24400-25000 рублей в рамках коррекции. При способности устоять выше 24400 рублей по итогам недели акции, однако, сохраняют среднесрочный настрой на рост и неплохие шансы на возвращение февральскому пику 28224 рубля с промежуточной целью повышения на уровне 27100 рублей (верхняя полоса Боллинджера недельного графика)", - указывает аналитик инвесткомпании.

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