"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сбербанка с целью 265 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 265 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: 280 рублей, потенциальная доходность: 5,36%, стоп-приказ: 286,75 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Растущие геополитические риски, связанные с потенциальным военным конфликтом с Украиной, оказывают негативное влияние на динамику рубля, ОФЗ и рынка акций в целом. Несмотря на невысокий риск реализации полномасштабных военных действий, инвесторы проявляют осторожность, закрывая позиции в российских активах. В воскресенье в Европарламенте прозвучала инициатива отключения РФ от SWIFT. Совокупность этих факторов вполне может спровоцировать еще более глубокую коррекцию российского рынка ценных бумаг", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, котировки акций Сбербанка находятся у 50-дневной скользящей средней, скорректировавшись от максимума более 5%. Мы рекомендуем открывать короткую позицию при движении цены ниже 280 рублей. При продаже на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне 286,75 рубля риск на портфель составит 0,36%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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