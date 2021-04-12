"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Оценка компании полностью не отражает текущие цены на производимые товары, особенно на свинину и куриное мясо. Фьючерс на свинину находится около исторических максимумов ($105-110) и текущий тренд по росту может продолжиться", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, бумага показывает фигуру треугольник с потенциалом выхода вверх. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $88. При покупке на объем 20% риск на портфель составит 1,2 %", - указывают эксперты инвесткомпании.

Tyson Foods - американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности. Является одним из признанных лидеров на рынке куриного мяса, говядины и свинины, а также готовых продуктов и полуфабрикатов, в том числе бекона, сосисок для завтрака, изделий из индейки, мясной нарезки, хот-догов, основы и начинки для пиццы, тортильи и десертов.

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