Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150п в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150 пунктов в течение торговой сессии в понедельник, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, преодолев линию восходящего тренда, которая должна была оказать сдерживающий эффект. "Быки" продемонстрировали силу, но индикатор RSI оказался в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли. Торговые объемы постепенно снижаются, что вызывает определенную настороженность. В случае продолжения восходящего импульса следующим сопротивлением выступит уровень 4200 пунктов", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

Также Денисламов обращает внимание, что на текущей неделе крупнейшие банки откроют сезон отчетности американских корпораций за первый квартал 2021 года. В целом эксперт ожидает восходящую динамику котировок акций банков в рамках реакции на квартальные отчеты.

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