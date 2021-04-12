Серьезный сдвиг котировок золота более вероятен вверх, чем вниз - Saxo Bank

Серьезный сдвиг котировок золота более вероятен вверх, чем вниз, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank Оле Хансена.

"Уверенность инвесторов в драгоценных металлах в первом квартале сильно пострадала, так как золото и серебро оказались товарами с наихудшей динамикой, - отмечает эксперт банка. - Золото потеряло 10%, а серебро благодаря своей связи с сектором промышленных металлов повело себя чуть лучше. Стало, однако, ясно, что они не могут защититься от роста доходности облигаций и укрепления доллара США. Ослабление драгметаллов, наиболее чувствительных к доходностям и курсу доллара товаров, не так уж удивительно, учитывая, что и доллар, и доходности поднялись на фоне превысившего ожидания восстановления мировой и особенно американской экономики".

Просев почти на 20% по сравнению с августовским пиком, золото за прошедший месяц дважды находило поддержку в критически важной области ниже $1680 pа унцию; за прошлую неделю оно, благодаря "голубиному" посылу ФРС США, смогло выйти на пятинедельный максимум и почти дойти до не менее важной области сопротивления около $1765 за унцию. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл также назвал невысоким риск выхода инфляции из-под контроля. Хансен допускает, что золото может снова пострадать, если рынок примет точку зрения Пауэлла, и доходности казначейских облигаций продолжат расти.

"Всё же, учитывая, что большая часть так называемых "горячих" денег уже ушла с рынка, мы полагаем, что серьезный сдвиг более вероятен вверх, чем вниз. Данные показывают, как мало сейчас на рынке держателей. Сумма открытых позиций по фьючерсам на золото на бирже COMEX на 25% ниже, чем на июльском пике, а объем спекулятивных лонгов у инвестиционных менеджеров упал на 82% по сравнению с максимумом, имевшим место год назад. Наконец, общий объем держаний в биржевых индексных фондах (ETF) с января сокращался почти непрерывно и сейчас на 10% отстает от октябрьского рекорда в 3459 тонн", - отмечает эксперт Saxo Bank.

По его мнению, если золоту удастся прорваться вверх, то больше всего от этого должно выиграть серебро, которое сейчас сравнительно дешево: отношение XAU/XAG поднялось с 64 до максимума за два с половиной месяца - около 70.

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