Риски дальнейшего оттока капитала из РФ в ближайшие месяцы сохраняются - "Финам"

Риски дальнейшего оттока капитала из РФ в ближайшие месяцы сохраняются, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Риски дальнейшего оттока капитала в ближайшие месяцы сохраняются - этому может способствовать возможное возобновление роста доходностей американских гособлигаций, сохранение интереса российских резидентов к инвестициям в иностранные активы в условиях прогнозов сильного экономического роста в США и прежде всего - опасения новых, более жестких санкций для России в случае военного конфликта с Украиной и в рамках возможного второго этапа санкций по закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991г, которые могут быть применены через 90 дней после первого этапа, т.е. в июне этого года", - пишет эксперт инвесткомпании Ольга Беленькая.

По ее мнению, в сочетании с ожидаемой сезонной слабостью счета текущих операций это может сдерживать возможности укрепления курса рубля во 2К21, несмотря на то, что при текущих ценах на нефть рубль выглядит слишком слабым (рублевая цена нефти существенно выше среднего уровня за последние годы и близка к максимальным уровням с 2018 г).

"Наш базовый прогноз предполагает возможность некоторого укрепления курса рубля на конец 2К21 до 71-75 руб./$1 и на конец текущего года до 69-74 руб./$1, при этом в случае жестких санкций или заметного ухудшения внешнего фона возможно ослабление курса до 80 руб./$1", - указывает аналитик "Финама".

Также Беленькая напоминает, что отток капитала в 1К21 составил $11,8 млрд, сократившись более чем на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, однако если тогда он был связан преимущественно с сокращением внешних обязательств банками и прочими секторами, то сейчас - c приобретением резидентами иностранных финансовых активов (валюты и ценных бумаг) в объеме большем, чем за весь 2020г.

Чистое сокращение иностранных обязательств в январе-марте составило всего $2 млрд против $13,6 млрд в 1К20. В том числе портфельные инвестиции нерезидентов в российские госбумаги сократились на $3,2 млрд (нерезиденты продавали ОФЗ из-за опасений возможных новых санкций на госдолг), портфельные инвестиции в российские компании снизились на $2,7 млрд, зато прямые иностранные инвестиции увеличились на $4,7 млрд (годом ранее они сократились на $4,1 млрд), отмечается в аналитическом материале.

Что касается чистого приобретения российскими резидентами иностранных финансовых активов, его объем составил $13,5 млрд против $4,7 млрд годом ранее. Он делится примерно пополам между банками ($6,5 млрд) и прочими секторами (корпоративный и физические лица).

"Прямые инвестиции российских резидентов за рубеж составили $6,4 млрд ($0,4 млрд годом ранее), портфельные $2,1 млрд (сопоставимо с 1К20). Интересно, что максимальный отток капитала в течение 1К ($8 млрд) произошел в относительно благополучном январе, а в марте, несмотря на ухудшение конъюнктуры портфельных инвестиций на ЕМ и нарастающее усиление напряженности в отношениях России с Западом, был зафиксирован даже слабый приток (+$0,2 млрд)", - констатирует аналитик инвесткомпании.

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