.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала
.
12 апреля 2021 года 14:32
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Русала" с целевой ценой 56 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. Эксперт отмечает, что "Норникель" направит на дивиденды за 2020г 2,1 млрд долл. (без учета промежуточных дивидендов), что соответствует 50% FCFF. Если бы текущая дивидендная формула была соблюдена, финальные выплаты составили бы 3,4 млрд долл. Также ключевые акционеры "Норникеля" договорились о проведении обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд долл. до конца 2021г. "Русал" при этом подчеркнул, что снижение дивидендов в 2020г носит разовый характер. Таким образом, формула расчета выплат за 2021г может стать предметом активных дискуссий между "Русалом" и "Интерросом", полагает аналитик Сучков. "Приближение окончания срока действия акционерного соглашения между ключевыми акционерами "Норникеля" приводит к обострению ситуации вокруг дивидендов, которые являются главным источникам монетизации доли "Русала" в "Норникеле". В случае перехода на выплаты из FCFF в 2021г "Русал "может недополучить около 1 млрд долл. дивидендов. Однако стороны договорились об альтернативных способах отдачи акционерам, таких как байбэк и выделение Быстринского ГОКа. Также цены на алюминий уверенно закрепились выше $2200 за т., что делает алюминиевый бизнес "Русала" прибыльным и позволяет без проблем обслуживать огромный долг. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Русала" с целевой ценой на уровне 56 руб. и рекомендацией "покупать"", - пишет аналитик "Велес Капитала". "Норникель" планирует до конца 2021г осуществить байбэк на сумму до 2 млрд долл. "Русал" допустил продажу части своего пакета в рамках обратного выкупа, что позволит компенсировать выпадающие дивиденды. Однако в случае неучастия в байбэке "Русал" получит лишь рост доли в уставном капитале Норникеля с текущих 28% до 29%, отмечается в комментарии эксперта. "Мы считаем, что борьба за полный контроль над "Норникелем" диктовалась "Русалу" Олегом Дерипаской, однако независимый менеджмент, пришедший к управлению в 2018г, не будет бороться за "Норникель "в ущерб финансовому положению "Русала". Об этом свидетельствуют и изменения в совете директоров "Норникеля": количество представителей "Русала" снизилось с 3 до 2 мест. Таким образом, нельзя исключать, что "Русал" продаст часть своего пакета, что позитивно скажется на рыночной капитализации компании, не учитывающей в полной мере долю в "Норникеле"", - резюмирует Сучков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 апреля 2021 года 19:40
Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря подорожавшей нефти и ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины; индекс Мосбиржи превысил 3520 пунктов, при этом лидировали акции металлургов, среди которых бумаги "Норникеля" выросли на корпоративных новостях о возобновлении добычи на руднике "Октябрьский". читать дальше
.12 апреля 2021 года 19:30
Москва. 12 апреля. Доллар и евро перешли к слабому повышению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций и реакции западных властей на группировку российских войск вблизи юго-восточных границ Украины. читать дальше
.12 апреля 2021 года 19:25
Цены евробондов РФ в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия санкционных новостей
Москва. 12 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 апреля 2021 года 19:04
При курсе в 80 руб./$1 ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, говорится в комментарии главного экономиста ING Bank Дмитрия Долгина. Эксперт напоминает, что во вторник будут опубликованы данные внешнего долга РФ за 1К21, которые дополнят картину... читать дальше
.12 апреля 2021 года 18:41
Котировки бумаг Alibaba имеют значительный потенциал восстановления, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Alibaba считает конфликт с властями завершенным: компания готова выплатить рекордный штраф и поменять регламенты для магазинов-партнеров. На этой новости... читать дальше
.12 апреля 2021 года 18:11
Поводов для значительного роста цен ОФЗ в ближайшие недели в настоящее время нет, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан. "В свете некоторого снижения накала напряженности вокруг Донбасса в последние дни, мы ожидаем, что ОФЗ могут предпринять попытку... читать дальше
.12 апреля 2021 года 17:48
алитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с прогнозной ценой $109,3 за штуку в перспективе 12 месяцев с расчетом на тренд декарбонизации. Предполагаемый потенциал роста составляет 41% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. Руководитель отдела анализа... читать дальше
.12 апреля 2021 года 17:31
Факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, самым слабым платежный баланс (во многом из-за сезонности) окажется во втором квартале 2021 года. Для рубля это будет наиболее сложное... читать дальше
.12 апреля 2021 года 17:13
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", АФК "Система", "Газпром", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Сохраняем в топ-5 "НЛМК" - международную сталелитейную компанию с активами в России,... читать дальше
.12 апреля 2021 года 16:51
Возможно снижение котировок акций ГМК "Норильский никель" к уровням 24400-25000 рублей в ближайшие дни в рамках коррекции, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акции "Норникеля" в начале текущей недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о... читать дальше
.12 апреля 2021 года 16:36
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Arista Networks, Toll Brothers, Albemarle, Fastenal Co. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на текущей неделе мы включаем Arista Networks.... читать дальше
.12 апреля 2021 года 16:15
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 265 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: 280 рублей, потенциальная доходность: 5,36%, стоп-приказ: 286,75 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Растущие геополитические риски,... читать дальше
.12 апреля 2021 года 15:47
Москва. 12 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ. читать дальше
.12 апреля 2021 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Оценка компании полностью не отражает текущие цены... читать дальше
.12 апреля 2021 года 15:25
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150п в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4100-4150 пунктов в течение торговой сессии в понедельник, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.