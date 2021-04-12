"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Русала" с целевой ценой 56 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

Эксперт отмечает, что "Норникель" направит на дивиденды за 2020г 2,1 млрд долл. (без учета промежуточных дивидендов), что соответствует 50% FCFF. Если бы текущая дивидендная формула была соблюдена, финальные выплаты составили бы 3,4 млрд долл. Также ключевые акционеры "Норникеля" договорились о проведении обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд долл. до конца 2021г.

"Русал" при этом подчеркнул, что снижение дивидендов в 2020г носит разовый характер. Таким образом, формула расчета выплат за 2021г может стать предметом активных дискуссий между "Русалом" и "Интерросом", полагает аналитик Сучков.

"Приближение окончания срока действия акционерного соглашения между ключевыми акционерами "Норникеля" приводит к обострению ситуации вокруг дивидендов, которые являются главным источникам монетизации доли "Русала" в "Норникеле". В случае перехода на выплаты из FCFF в 2021г "Русал "может недополучить около 1 млрд долл. дивидендов. Однако стороны договорились об альтернативных способах отдачи акционерам, таких как байбэк и выделение Быстринского ГОКа. Также цены на алюминий уверенно закрепились выше $2200 за т., что делает алюминиевый бизнес "Русала" прибыльным и позволяет без проблем обслуживать огромный долг. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Русала" с целевой ценой на уровне 56 руб. и рекомендацией "покупать"", - пишет аналитик "Велес Капитала".

"Норникель" планирует до конца 2021г осуществить байбэк на сумму до 2 млрд долл. "Русал" допустил продажу части своего пакета в рамках обратного выкупа, что позволит компенсировать выпадающие дивиденды. Однако в случае неучастия в байбэке "Русал" получит лишь рост доли в уставном капитале Норникеля с текущих 28% до 29%, отмечается в комментарии эксперта.

"Мы считаем, что борьба за полный контроль над "Норникелем" диктовалась "Русалу" Олегом Дерипаской, однако независимый менеджмент, пришедший к управлению в 2018г, не будет бороться за "Норникель "в ущерб финансовому положению "Русала". Об этом свидетельствуют и изменения в совете директоров "Норникеля": количество представителей "Русала" снизилось с 3 до 2 мест. Таким образом, нельзя исключать, что "Русал" продаст часть своего пакета, что позитивно скажется на рыночной капитализации компании, не учитывающей в полной мере долю в "Норникеле"", - резюмирует Сучков.

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