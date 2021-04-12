BCS GM рекомендует акционерам принять участие в оферте KAZ Minerals по цене 8,69 фунта стерлингов на акцию

BCS Global Markets (BCS GM) рекомендует акционерам принять участие в оферте KAZ Minerals по цене 8,5 фунта стерлингов на акцию со спецдивидендом в размере $0,27 (в общей сложности - 8,69 фунта стерлингов на акцию), говорится в обзоре инвестбанка.

Как отмечают аналитики, оставшиеся акционеры станут миноритариями в частной компании, контролируемой мажоритариями, в результате чего бумаги могут потерять ликвидность.

"Предполагается, что KAZ Minerals будет перерегистрирована в частную компанию с ограниченной ответственностью. Окончательное предложение о выкупе будет действительно до дальнейшего уведомления. KAZ Minerals объявляет, что период уведомления о прекращении торгов уже начался, и ожидает, что торги будут прекращены 11 мая 2021 года в 8:00 GMT", - говорится в обзоре BCS GM.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции.

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