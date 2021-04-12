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12 апреля 2021 года 12:32
Акции производителей полупроводников привлекательны на фоне дефицита предложения - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции производителей полупроводников привлекательны на фоне дефицита предложения, говорится в аналитическом материале инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Виктории Махаффи. "Пандемия привела к дисбалансу спроса и предложения на рынке полупроводников в глобальном масштабе. И, скорее всего, дефицит предложения интегральных микросхем в среднесрочной перспективе сохранится. Более того, недавний пожар на одной из крупнейших фабрик по производству полупроводников в Японии, как минимум, на месяц нарушит мировую цепь поставок для автомобильной индустрии", - отмечает эксперт. Дефицит интегральных микросхем уже привел к росту котировок акций компаний, производящих микросхемы. Однако эти бумаги, на взгляд стратега, по-прежнему привлекательны, поэтому инвесторам можно обратить на них внимание. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMC - один из самых технологически развитых игроков на рынке полупроводников, тайваньская компания является крупнейшим производителем интегральных схем, доля рынка которого на конец I квартала 2021 года составляла около 56%. Intel Corp. - американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. По мнению Махаффи, акции компании могут стать привлекательной долгосрочной инвестицией для желающих сделать ставку на успешную реализацию проекта Intel по развитию производства полупроводников. Кроме того, надо учитывать, что Intel может составить конкуренцию TSMC. Samsung Electronics Co. - южнокорейский производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем. Новая стратегия Intel является угрозой и для Samsung. ASML Holding NV - голландская компания-производитель полупроводникового оборудования, монополист на рынке высокотехнологической литографии. Только она производит машины, позволяющие делать интегральные микросхемы наименьшего - из возможных - размера. В настоящее время не все производители могут приобрести подобную технику (в 2021 году стоимость одной такой машины может составить более 200 миллионов евро), и все же это, на взгляд эксперта, - будущее полупроводникового стандарта качества. Lasertec Corp. - японский производитель полупроводникового оборудования, который выиграл от политической нестабильность в торговых отношениях с Китаем. Компания производит оборудование особенно узкой направленности - скрининговые машины для проверки контроля качества высокотехнологичных интегральных микросхем, созданных с помощью станков ASML. "Существует вероятность того, что производители приборов будут переориентироваться при сборке конечного продукта на использование наименее дорогостоящих интегральных микросхем, - допускает Махаффи. - Или, например, могут сфокусироваться на приобретении полупроводников максимальной эффективности (то есть более высокотехнологичных), для того, чтобы сократить количество закупок. И, наконец, производители могут начать сокращать поставки, таким образом, уменьшая предложение на рынке и перенося эффект повышения стоимости интегральных микросхем на конечного потребителя. Что-то подобное наблюдается уже сейчас". Есть, на взгляд эксперта "ВТБ Мои Инвестиции", и альтернативный сценарий: приход на рынок новых игроков. Так, несколько дней назад компания Intel сообщила, что планирует потратить $20 млрд в 2021 году на строительство двух новых заводов по производству полупроводников в США и расширение производства в других странах. Увеличение количества производителей интегральных микросхем в долгосрочной перспективе может повысить конкуренцию в секторе и привести к переизбытку предложения. В любом случае дефицит предложения на рынке полупроводников какое-то время сохранится, уверена Махаффи. "Ограничение торговых отношений с Китаем, который входит в ряд важнейших экономических регионов производства полупроводников, а также повышение из-за локдаунов и введения удаленного режима работы спроса на цифровой доступ к информации, развлечениям и коммуникации, сформировали дефицит на рынке полупроводников, - указывает стратег. - Автомобильную индустрию дефицит полупроводников затронул еще из-за того, что на фоне пандемии 2020 года был отмечен структурный сдвиг спроса на менее технологически развитые интегральные микросхемы. И, в довершение всему, резкие заморозки в Техасе также сыграли свою роль. В феврале перебои электроснабжения привели к тому, что многие полупроводниковые заводы, находящиеся в Остине приостановили свою работу". Интегральные микросхемы (полупроводники) - это основополагающий сектор современной экономики,отмечается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Еще в 1965 году Гордон Мур, один из основателей корпорации Intel, сделал наблюдение, согласно которому на сегодняшний день измеряется степень технологического прогресса - каждые два года число транзисторов на интегральных микросхемах будет удваиваться. На сегодняшний день невозможно представить функционирование современной экономики без полупроводников - они определяют скорость обработки информации любого вычислительного процесса, начиная от элементарных радиотехнических приборов, систем управления двигателем внутреннего сгорания в автомобильной промышленности, и заканчивая современными суперкомпьютерами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЧИПЫ-КОМПАНИИ-АНАЛИТИКА
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