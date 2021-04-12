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12 апреля 2021 года 11:52
Проведение обратного выкупа может стать драйвером роста котировок акций Норникеля - "Атон"
Проведение обратного выкупа может стать драйвером роста котировок акций "Норникеля", говорится в комментарии "Атона". "Мы рассматриваем проведение обратного выкупа как положительный драйвер стоимости акций "Норникеля", предполагая, что акции будут выкупаться с рынка и что выкупленные собственные акции будут погашены. На наш взгляд, если "Норникель" успешно преодолеет нынешние операционные трудности, а рыночная конъюнктура останется благоприятной, последние дивиденды, предусмотренные текущим акционерным соглашением, могут сохраниться на том же уровне - что, по нашим расчетам, обеспечит доходность около 11%.С точки зрения оценки компания остается очень привлекательной, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5,4x против своего собственного 5-летнего значения 6,8x", - пишут эксперты "Атона". Компания снизила сумму финальных дивидендов за 2020г до 1021 руб./акцию (общая сумма дивидендов 161,6 млрд руб., доходность 4,1%), что составляет 50% величины свободного денежного потока за год, отмечается в комментарии инвесткомпании. Дивидендная доходность за год составила солидные 6,7%. Дата закрытия реестра - 1 июня. В то же самое время компания объявила об обратном выкупе на $2,0 млрд. Это, по мнению аналитиков "Атона", достаточно значительный объем, эквивалентный стоимости 4,1% размещенных акций, 10 среднедневным объемам торгов (как акциями, так и ГДР) и 11% стоимости free-float (составляющего 38%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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