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12 апреля 2021 года 11:21

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, выросли "Система" и Ozon на новостях

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно просел по индексам на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины; выросли бумаги АФК "Система" и расписки Ozon на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3480,35 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1411,06 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 77,72 рубля (+0,32 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,648% годовых (-1,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+2,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), АФК "Система" (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Segezha Group, входящая в состав АФК "Система" (Segezha на 98,3% принадлежит АФК) планирует провести IPO на "Московской бирже", рассчитывая привлечь не менее 30 млрд рублей. Как говорится в сообщении лесопромышленной группы, сделка предполагает предложение акций нового выпуска. Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha.

Ozon планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления, включая кредитование компаний-продавцов, сообщил СЕО маркетплейса Александр Шульгин в интервью Financial Times.

Ozon, который в конце прошлого года привлек $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, а затем еще $750 млн через конвертируемые бонды, в феврале учредил собственную микрофинансовую компанию. Чтобы начать предоставление услуг, компания должна попасть в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведет ЦБ РФ. У Ozon также есть сервис Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник негативный: дешевеют промышленные металлы на опасениях усиления госрегулирования в Китае, проседает нефть на фоне сомнений по поводу спроса из-за продолжающегося распространения COVID-19 в ключевых развивающихся странах. Особое внимание стоит обратить на акции металлургов на фоне падения цен на сталь в Китае.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ остается во власти политических и санкционных рисков, хотя на прошедших выходных на Украине ничего страшного не случилось. Призывы европейских парламентариев отключить Россию от SWIFT за стягивание войск к границе с Украиной и ее "провоцирование" пока всерьез рассматривать не стоит.

Однако нет и причин для покупок акций. В минувшую пятницу американский индекс S&P500 уперся в верхнюю границу восходящего канала, но поводов для ее пробития пока нет. Скорее всего, американский рынок начнет небольшую коррекцию или как минимум заляжет в боковик, что будет негативом для рублевых активов. По российскому рынку техническая картина также "медвежья": индекс МосБиржи завершил прошлую неделю под отметкой 3500 пунктов, где проходит нижняя граница сужающегося восходящего канала.

Доллар в очередной раз нацелился на тестирование отметки 78 руб./$1, ее пробой откроет дорогу на следующую цель 80 руб./$1, где вероятно вступление в торги Банка России с валютными интервенциями, поскольку пробой 80 руб./$1 может спровоцировать мощную волну девальвации и окончательно похоронит и так призрачные надежды на удержание инфляции в разумных рамках. После отката интерес для покупок может представлять сильно просевшая и фундаментально недооцененная "Роснефть", несправедливо дешевый Сбербанк (MOEX: SBER), который даже не отыграл вышедшую на прошлой неделе отличную отчетность, и "Норникель" в ожидании готовящейся программы обратного выкупа акций. Задумываться о воплощении этих идей стоит при приближении индекса МосБиржи к отметке 3400 пунктов, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяные цены после распродаж 5 апреля стабилизировались в узкой консолидации в ожидании новых драйверов.

После того как страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу в совокупности на 2,1 млн б/с за период с мая по июль, фокус внимания рынка оказался прикован к динамике спроса. Увеличение добычи совпадает с сезонным скачком потребления, который объясняется ростом автомобильного трафика в летний период. Однако экономические ограничения из-за COVID-19 по-прежнему сохраняются, что вносит в прогнозы по спросу долю неопределенности. Вопрос, сможет ли рост спроса догнать рост предложения во II квартале, может быть ключевым для динамики цен на нефть.

Еще одним фактором, несущим риски для цен, являются переговоры по иранской ядерной сделке. В случае успеха санкции в отношении Ирана могут быть частично или полностью отменены. Тогда добыча в стране может вырасти на 1,5-1,8 млн б/с, что окажет дополнительное давление на рыночный баланс. Данные Reuters уже показывают опережающее восстановление производства в I квартале 2021 года.

Фьючерсы на Brent в случае очередного спуска ниже $61 могут ускорить снижение и достичь зоны $57,5-59 за баррель. При этом причин для более глубокого снижения пока не наблюдается.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что общее количество буровых установок в США вырастет в среднем до 480-500 буровых к IV кварталу, причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35-45 установок), Eagle Ford в Техасе (5-10 установок) и Bakken в Северной Дакоте (3-5 буровых), отмечает Галактионов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностей американских казначейских облигаций. Представители ФРС дают понять, что для перехода к нормализации ДКП необходимо существенное улучшение ситуации в экономике и не на уровне прогнозных значений, а на фактических цифрах, отражающих текущую ситуацию. При этом они отмечают, что инфляционное давление является временным явлением, связанным с восстановлением экономики.

Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать влияние на оценки восстановления экономик отдельных стран и регионов. Кроме ситуации в Европе, опасения также вызывают динамика заболеваемости в Канаде и Индии. Плюс к этому, покупки в рисковых активах сдерживают сложности с вакцинацией, что снижает надежды на скорую победу над пандемией в мире, а значит и на переход мировой экономики в привычное русло и ускорение ее восстановления.

В понедельник аутсайдером в Азии выступает рынок Индии, падающий более чем на 2% на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране. Индекс МосБиржи утром в понедельник может отступить в район 3450 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае улучшения внешней конъюнктуры индекс МосБиржи может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Тем не менее, закрепление рынка в диапазоне 3400-3500 пунктов в пользу роста рисков углубления коррекции, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу рынок акций продолжил подъем, индексы S&P 500 (+0,8%) и Dow Jones (+0,9%) обновили свои максимумы, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США - доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1,66% с 1,629% годовых днем ранее.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл днем ранее заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно Trading Economics. Относительно марта 2020 года индекс PPI поднялся на 4,2% при ожидавшемся росте на 3,8%. Подъем показателя стал максимальным с сентября 2011 года.

Тем не менее, глава ФРС заявил в интервью CBS, что американская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса и находится в "точке перелома", а ожидаемый рост во второй половине года "будет очень уверенным".

ФРС и специалисты "в сфере экономических прогнозов из частного сектора" ожидают роста занятости в стране в районе 6-7% в 2020 году. Это будет самый высокий показатель за 30 лет, сказал Пауэлл. Ожидается, что безработица снизится с 6% до 4-5%. Глава ФРС также напомнил, что главный риск для экономики США заключается распространении коронавируса, и порекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник остаются под давлением продавцов; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,5 за баррель (-0,7% и -0,4% в пятницу), майская цена WTI - $58,82 за баррель (-0,8% и -0,5% в пятницу).

Оптимизм инвесторов по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США наталкивается на обеспокоенность тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts.

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI - 3,5%.

Инвесторы также продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 432 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,9%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+6,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+3,7%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+3,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,2 млрд рублей (из них 1,97 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 1,97 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,23 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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