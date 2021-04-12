Идея дня: акции компаний внутреннего спроса могут обогнать акции экспортёров - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции компаний внутреннего спроса могут обогнать акции экспортёров, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цены на металлы снижаются в азиатскую сессию. Акции российских сталелитейных компаний, которые резко выросли в последние недели, могут показать слабую динамику. Рост в технологическом секторе США также может остановиться. Акции банков и компаний, ориентированных на внутренний рынок, наоборот, могут показать опережающую динамику после недавней просадки", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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