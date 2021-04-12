Доходность 10-летних ОФЗ может колебаться в диапазоне 7,20-7,50% на горизонте недели - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может колебаться в диапазоне 7,20-7,50% годовых на горизонте недели, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Мы считаем длинные ОФЗ интересными для покупки на текущих уровнях. По мере снижения геополитических рисков российские облигации могут показать восстановительный рост цен, однако вряд ли это произойдет в ближайшие дни. В зависимости от развития ситуации вокруг Донбасса на горизонте недели доходность 10-летних ОФЗ может колебаться в диапазоне 7,20-7,50% годовых", - отмечает эксперт ПСБ.

Рублевые облигации на прошлой неделе показали динамику хуже большинства ЕМ, констатирует Монастыршин. Локальные 10-летние гособлигации ЮАР снизились в доходности на 38 б.п., Мексики - на 29 б.п., Индонезии - на 23 б.п., Колумбии - на 33 б.п. Покупки долговых обязательств развивающихся стран активизировались на фоне снижения доходности UST-10 до 1,66% (минус 6 б.п. за неделю) и улучшения оценок перспектив восстановления мировой экономики в 2021 году, указывает аналитик.

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