Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3450 пунктам в понедельник утром - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торговой сессии, что будет способствовать продолжении коррекционного снижения нашего рынка. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3450 пунктов. Однако в дальнейшем на фоне улучшения внешней конъюнктуры российский рынок может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Несмотря на это он закрепится в диапазоне 3400-3500 пунктов, что говорит в пользу роста рисков углубления коррекции", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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