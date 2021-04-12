Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность "НЛМК" и Группы "Черкизово", макростатистика:

- "НЛМК" и Группа "Черкизово" опубликуют операционные результаты за первый квартал 2021 года;

- В еврозоне выйдут данные по розничным продажам за февраль.

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