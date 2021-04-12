Утренние прогнозы: без сильных движений

Аналитики не прогнозируют сильное направленнное движение на рынке акций в понедельник утром на сложившемся смешанном внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник на нейтральной территории на смешанном внешнем фоне. Относительная слабость нашего рынка отчасти обусловлена геополитическим дисконтом, к чему участники рынка традиционно постепенно привыкают. При сохранении спокойного внешнего фона в ближайшее время есть шансы на некоторое восстановление по индексу Мосбиржи. В понедельник он находится совсем рядом с нижней границей восходящего тренда. Район около 3440–3450 пунктов выступает ключевой поддержкой, потенциальное закрепление ниже которой заметно ухудшит техническую картину. Что касается основного ориентира наверху, то пока котировки выше 3440 пунктов, в качестве цели выделяется область исторических максимумов 3600–3620 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3470, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торговой сессии, что будет способствовать продолжении коррекционного снижения нашего рынка. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3450 пунктов. Однако в дальнейшем на фоне улучшения внешней конъюнктуры российский рынок может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Несмотря на это он закрепится в диапазоне 3400-3500 пунктов, что говорит в пользу роста рисков углубления коррекции".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня отечественные индексы будут снижаться. Особое внимание направлено на акции металлургов на фоне падения цен на сталь в Китае".