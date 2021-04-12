12 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: без сильных движений
Аналитики не прогнозируют сильное направленнное движение на рынке акций в понедельник утром на сложившемся смешанном внешнем фоне.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник на нейтральной территории на смешанном внешнем фоне. Относительная слабость нашего рынка отчасти обусловлена геополитическим дисконтом, к чему участники рынка традиционно постепенно привыкают. При сохранении спокойного внешнего фона в ближайшее время есть шансы на некоторое восстановление по индексу Мосбиржи. В понедельник он находится совсем рядом с нижней границей восходящего тренда. Район около 3440–3450 пунктов выступает ключевой поддержкой, потенциальное закрепление ниже которой заметно ухудшит техническую картину. Что касается основного ориентира наверху, то пока котировки выше 3440 пунктов, в качестве цели выделяется область исторических максимумов 3600–3620 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3470, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торговой сессии, что будет способствовать продолжении коррекционного снижения нашего рынка. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3450 пунктов. Однако в дальнейшем на фоне улучшения внешней конъюнктуры российский рынок может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Несмотря на это он закрепится в диапазоне 3400-3500 пунктов, что говорит в пользу роста рисков углубления коррекции".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня отечественные индексы будут снижаться. Особое внимание направлено на акции металлургов на фоне падения цен на сталь в Китае".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 апреля 2021 года 19:40
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12 апреля 2021 года 18:11
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12 апреля 2021 года 17:48
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Руководитель отдела анализа... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:31
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12 апреля 2021 года 17:13
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"Сохраняем в топ-5 "НЛМК" - международную сталелитейную компанию с активами в России,... читать дальше
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Акции "Норникеля" в начале текущей недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:36
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Arista Networks, Toll Brothers, Albemarle, Fastenal Co. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 на текущей неделе мы включаем Arista Networks.... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:15
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 265 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: 280 рублей, потенциальная доходность: 5,36%, стоп-приказ: 286,75 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Растущие геополитические риски,... читать дальше
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12 апреля 2021 года 15:47
Москва. 12 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ. читать дальше
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12 апреля 2021 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Оценка компании полностью не отражает текущие цены... читать дальше
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12 апреля 2021 года 15:25
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"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума,... читать дальше
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