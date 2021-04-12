Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Фондовый рынок США в пятницу вырос, при этом индикаторы S&P 500 и Dow Jones обновили рекордные максимумы. Повышение рынка наблюдалось, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,66% с 1,629% годовых днем ранее. Заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg Television, что он ожидает волатильного восстановления экономики США в этом году. Кларида также отметил, что одним из условий для повышения процентных ставок будет ускорение инфляции до целевого уровня в 2% и сохранение таких темпов как минимум год или около того. По его словам, прогноз ФРС состоит в том, что в этом году инфляция на какое-то время поднимется выше 2%, а затем "вернется в конце этого года примерно к 2%".

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно Trading Economics. Относительно марта 2020 года индекс PPI поднялся на 4,2% при ожидавшемся росте на 3,8%. Подъем показателя стал максимальным с сентября 2011 года.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном снижаются, поскольку инвесторов беспокоит увеличением числа заболеваний коронавирусной инфекцией во многих регионах при отсутствии заметного прогресса в вакцинации населения. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,73%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 0,75%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:34 МСК потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне предыдущего дня.

Цены на нефть также снижаются в ходе утренних торгов 12 апреля. Участники рынка обеспокоены тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть. Инвесторы также продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок. Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 432 установок.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $62,61 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,4% - до $62,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,02 за баррель, что на 0,51% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,5% - до $59,32 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,494 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,871 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 апреля снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 716,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001P-10" (-1,25%), "АФК Система-1Р-13" (-0,38%) и "МТС-001P-17" (-0,37%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит БО-002P-01" (+0,58%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,44%) и "МТС-001Р-14" (+0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 10,92% годовых. Техразмещение началось 30 марта. Облигации размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Техразмещение выпуска начнется 13 апреля.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на уровне 6,8-7,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,12% годовых. Ранее озвучивался диапазон 6,6-6,8% годовых. Объем выпуска будет объявлен по итогам сбора заявок. Срок обращения выпуска - 3 года. Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.

МФК "Быстроденьги" 13 апреля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. У компании на данный момент один выпуск в обращении объемом 330 млн рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует во второй половине апреля собирать заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-07 на 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Ожидаемая дюрация - 2,3 года, ориентир ставки 1-го купона - премия около 135 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

Концерн "Калашников" приобрел в рамках оферты 886 тыс. 643 облигации серии БО-П01 по цене 103,1% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 29,55% выпуска. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 10,9% годовых. Ставка текущего купона - 9,1% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

Совкомбанк выставил на 28 апреля оферту по согласованию с владельцами по облигациям серии FIZL2. Облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,50% от номинала в количестве не более 5 млн штук. Период предъявления облигаций к оферте - с 21 по 27 апреля. Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно. Выпуск 3-летних облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.