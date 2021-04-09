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09 апреля 2021 года 19:54

Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро в ожидании новостей относительно санкций и развития ситуации в Донбассе

Москва. 9 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на санкционную тему и о развитии ситуации вблизи юго-восточных границ Украины, где расположена группировка российских войск.

Курс доллара США составил 77,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 57,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,13 руб./EUR1, подорожав на 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,6 копейки - до 84,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы продолжают выходить из рублевых активов в ожидании развития темы санкций и в условиях рисков дальнейшего роста военного напряжения между Россией и Украиной из-за ситуации в Донбассе и в связи с усилением группировки российских войск вблизи юго-восточных границ этой страны.

При этом, как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве опасаются, что возобновление полномасштабных боевых действий на Украине создаст угрозу для России. Он также подчеркнул, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения в этом регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила утвердительно на вопрос журналиста, можно ли исключить вариант с объявлением санкций уже на этой неделе. На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

Накануне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры.

По его данным, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Агентство Bloomberg подчеркивало, что, возможно, санкции коснутся лиц, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

"Основными факторами давления на российскую валюту снова выступали уход от риска на глобальных рынках и геополитическая напряженность. Так, наряду с рублем слабело и большинство других валют на развивающихся рынках, в особенности бразильский реал, терявший порядка 1,2-1,3%. В свою очередь, о сохранении геополитической напряженности свидетельствовал дальнейший рост доходностей в ОФЗ. В течение дня "десятилетки" обновили максимум, зафиксированный во второй половине марта, поднимаясь в моменте до уровня 7,38% годовых. Впрочем, вместе с геополитикой свой вклад в рост доходностей по-прежнему вносят и ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ, подогретые на текущей неделе очередными "ястребиными" сигналами представителей регулятора", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль остается заложником растущей напряженности на геополитическом фронте, и именно этот фактор является определяющим для нашей валюты. Некоторое облегчение игрокам принес тот факт, что в анонсированных новых санкциях администрация Байдена не стала упоминать ограничения в отношении госдолга и ограничилась персональными санкциями. Тем временем нефть, как и доллар, оказывает опосредованное влияние на динамику нашей валюты на этой неделе. С понедельника Brent лишилась порядка 3%, испытывая трудности с развитием восходящего импульса. При этом под занавес недели отношение инвесторов к риску выглядит неоднозначно, что в сочетании с восстановлением доллара и возобновлением падения нефтяных цен негативно для рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться в ходе торгов в пятницу. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а также заявление министра нефти Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, который в интервью Bloomberg назвал правильным решение ОПЕК+ о наращивании добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу составляет $63,05 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,43 за баррель, что на 0,29% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI торгуется ниже $60 за баррель уже шестую торговую сессию подряд, отмечает Trading Economics.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,46 копейки, до 77,1657 руб./$1, и повысил курс евро на 16,17 копейки, до 91,7809 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 16,35 копейки по отношению к четвергу и составил 77,1759 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 24,62 копейки и составил 77,2411 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 183,803 млн, из которых $663,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 520,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,43 копейки, до 91,7232 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 33,99 копейки и составил 91,8356 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR385,753 млн, из которых EUR117,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR267,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,64% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 4,88% и 5,34% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 5,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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