Рынок акций РФ на неделе просел из-за санкционных рисков и подешевевшей нефти

Рынок акций РФ на минувшей неделе просел из-за сохраняющихся опасений введения США новых антироссийских санкций, а также на фоне подешевевшей нефти в связи с сомнениями относительно достаточности спроса на сырье в условиях новых карантинных ограничений в ряде стран Европы. Индекс МосБиржи откатился ниже 3500 пунктов из-за выжидательной позиции покупателей.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 1 по 7 апреля снизился до $50 млн по сравнению с $200 млн ранее (худший показатель с начала февраля). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $10 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась о притоке $20 млн.

В период с 5 по 9 апреля индекс МосБиржи снизился на 2% и составил 3486,03 пункта, индекс РТС потерял 3,3% и достиг 1417,77 пункта на фоне роста доллара до 77,46 руб./$1 (+0,91 рубля) и подешевевшей июньской нефти Brent до $63,1 за баррель (-2,4%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения blue chips под давлением просевшей нефти из-за роста буровой активности в США и решения ОПЕК+ перейти к постепенному снятию ограничений добычи с мая; индекс МосБиржи откатился ниже 3525 пунктов, при этом снижение сдерживалось позитивными сигналами с внешних фондовых площадок. В понедельник не работали биржи в Китае в связи с фестивалем Цин Мин, также были закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в связи с пасхальными праздниками.

Нефть Brent откатилась в район $62,5 за баррель. Неделей ранее страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. б/с, на столько же в июне и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (+0,1%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 38 рублей на акцию, направив на это всю чистую прибыль в размере 4,935 млрд рублей и еще 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Во вторник рынок акций РФ снизился против внешних рынков из-за возросших санкционных антироссийских рисков в связи с эскалацией напряженности на востоке Украины; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов. По некоторым оценкам, очередные санкции США могут быть введены после 22-23 апреля, когда пройдет климатический саммит в США, к участию в котором приглашены Китай и РФ.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе. Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в текущем году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%).

Нефть Brent локально отскочила выше $63 за баррель, несмотря на локдауны в Европе, опасения третьей волны пандемии COVID-19 в Японии, новых вспышек заболевания в Индие и Таиланде.

Выросли и обновили максимум за год акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+9%) (ОАК) на новостях, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков, возглавляющий авиационный кластер в "Ростехе", прекратит курировать ОАК. Должность председателя совета директоров ОАК займет гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В среду рынок акций РФ смог подрасти благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после заявлений секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но пристально следит за ситуацией. Индекс МосБиржи смог подняться чуть выше 3500 пунктов.

Поддержку акциям Сбербанка (+0,2%) оказал неплохой финотчет по РСБУ: прибыль банка в марте выросла до рекордных 103,26 млрд руб., за квартал прибыль достигла 282,52 млрд руб.

Нефть Brent возобновила снижение и просела ниже $62 за баррель на фоне неоднозначной статистики Минэнерго США (запасы нефти за неделю сократились сильнее ожиданий, но резко выросли запасы бензина).

В четверг рынок акций РФ сохранил умеренный оптимизм на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг Украины и санкционных рисков в отношении России, а также благодаря слабо позитивным сигналам с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи подрос до 3507 пунктов из-за осторожной позиции покупателей в ожидании свежих новостей на санкционную тематику.

Администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака на SolarWinds, и теперь готовит ответные меры. По данным Bloomberg, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Кроме того, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Среди лидеров роста выступили акции АФК "Система" (+3,4%) на фоне известий о росте выручки компании в IV квартале на 7% (до 193,4 млрд рублей, лучше ожиданий).

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными". Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Нефть Brent вновь превысила $63 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение на фоне коррекционных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent опустилась в район $63 за баррель), индекс МосБиржи протестировал в снижении рубеж 3500 пунктов, но к закрытию торгов замедлил откат у 3485 пунктов за счет ослабления рубля и роста акций "Норникеля" (+2,7%) на новостях о дивидендах и планах buyback.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Внешние рынки акций просели после публикации статистики об усилении инфляции в Китае в марте: рост потребительских цен (индекс CPI) и цен производителей (индекс PPI) превысил ожидания. США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР.

В период с 5 по 9 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Белуга групп" (-11%), "Сургутнефтегаза" (-7%), "префы" "Татнефти" (-7%); лучше рынка оказались акции "Русснефти" (+9%), банка "Санкт-Петербург" (+5%), АФК "Система" (+5%).

Динамика рынка акций РФ во второй декаде апреля будет зависеть от санкционных и геополитических новостей и сигналов с внешних фондовых площадок, которые будут отыгрывать стартующий сезон квартальных отчетностей на Западе. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3450-3550 пунктов, для индекса РТС - 1350-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".