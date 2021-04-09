Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за геополитических рисков, вырос Норникель

Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продавцов на фоне геополитической напряженности вокруг Востока Украины и сохраняющихся опасений относительно новых западных антироссийских санкций; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом откат сдерживался ослаблением рубля и ростом бумаг "Норникеля" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3486,03 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1417,77 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 77,46 рубля (+0,61 рубля), доходность 10-летних US Treasuries вечером в пятницу составила 1,641% годовых (+0,5%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,3%, доллар вырос на 0,91 рубля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

По сообщению "АЛРОСА", компания в марте реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $357 млн, что на 4% ниже уровня февраля ($372 млн). Годом ранее продажи были на низком уровне ($153 млн), так как спрос обвалился из-за пандемии. Запасы бриллиантов в отрасли находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям, сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

Подорожали акции "Норникеля" (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить по результатам 2020 года 1021,22 рубля (около $13,25 по курсу ЦБ на вторник) на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплаты может быть направлено 161,6 млрд руб. (около $2,1 млрд). Отсечку реестра акционеров под дивиденды совет директоров предложил установить 1 июня.

Кроме того, основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос", "Русал" и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года, сообщила компания. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании.

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, суммарные выплаты акционерам "Норникеля" по итогам 2020 года были предложены выше ожиданий. Совет директоров рекомендовал направить на выплаты дивидендов 50% свободного денежного потока, что меньше базового сценария, ожидаемого рынком (60% EBITDA) примерно на $1 млрд. Однако основные акционеры компании достигли предварительного соглашения об обратном выкупе акций на $2 млрд до конца года. Таким образом, общие выплаты акционерам могут быть на $1 млрд выше ожиданий, считает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), Псаки заявила, что на этой неделе подробности санкций США против РФ не будут раскрыты, при этом пресс-секретарь не стала исключать возможность объявления ограничений на следующей неделе. Пока же на российские активы продолжают оказывать давление ожидания санкций, усиленные напряженной ситуацией в восточной Украине. Накануне заместитель главы администрации президента РФ заявил, что в случае начала масштабного наступления Украины на Донбасс Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Такой негативный фон не позволит рублю укрепиться в ближайшее время к обоснованным уровням 74-75 руб./$1, и рынку остается ждать раскрытия подробностей санкций и ослабления геополитической напряженности.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основной идеей обоснования снижения рынка акций РФ остаются внешнеполитические риски, связанные с ситуацией на Украине. Также не отличались оптимизмом настроения в Азии в пятницу, поскольку Китай получил очередную порцию неприятностей от США в виде включения в "черный список" семи организаций, занимающихся суперкомпьютерами. Фактически Китай обнаруживает себя в таком же положении, как и Россия, которую сдерживают по всем направлениям. Замедлить экономику КНР довольно сложно, но сломать инвестиционные потоки вполне возможно.

Американо-китайские отношения все больше напоминают времена "холодной войны" и противостояние СССР и США. Комитет по международным делам Сената США разработал законопроект, который позволит оказывать дальнейшее давление на Китай через международную поддержку прав человека, предоставление помощи в сфере безопасности и средств на противодействие дезинформации. В апреле должны состояться очередные переговоры США и Китая на высоком уровне, которые также могут стать источником негатива для рынков, считает аналитик.

Подешевели акции "Газпрома", поскольку в последнее время вновь усилилось давление на проект "Северный поток 2" в контексте необходимости его остановки для защиты бюджета Украины и энергетической безопасности Европы.

Европейские индексы показали в пятницу слабую волатильность. В Германии промышленное производство сократилось за февраль на 1,6% при ожиданиях роста на 1,5%. AstraZeneca продолжает получать неприятности: Австралия, Филиппины и Африканский союз намерены частично или полностью отказаться от вакцины из-за ее побочных рисков (главным из них является вероятность возникновения тромбоза). На этом фоне РФПИ и представители германского правительства начали вести переговоры о заключении предварительного соглашения по покупке российской вакцины "Спутник V".

Рост цен производителей Китая на 4,4% в марте заставляет задуматься о возможном сокращении стимулирующих мер в КНР. Также не стоит забывать о проблеме COVID-19: в Индии ситуация грозит выйти из-под контроля, статистика заболеваемости в Южной Корее вернулась на уровни первой половины лета прошлого года, Бразилия стала третьей страной по числу зарегистрированных случаев коронавируса. В Европе пока нет какой-либо уверенности в том, что карантинные меры будут смягчаться в обозримом будущем, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нисходящее движение рынков было спровоцировано превысившими ожидания индексами потребительских и производственных цен в Китае. На фоне и без того жесткой политики ЦБ страны, направленной на сдувание кредитного пузыря, подобная статистика вызвала опасения дальнейшего ужесточения монетарных условий.

Дополнительным негативом выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США, отражающих инфляционную угрозу. Российские акции и рубль остаются под давлением новостных потоков, связанных с геополитикой. Они создают неблагоприятную информационных атмосферу для вложений в рублевые активы.

Нефтяной рынок сохраняет повышенную чувствительность к сигналам с других площадок, вызванную скорым наращиванием добычи ОПЕК+. Доллар возобновил укрепление к мировым валютам. После того, как на "Мосбирже" доллар превысит отметку 77,5 руб./$1, вероятна очередная атака на уровень 78 руб./$1, считает Бабин.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, негативные риски начала полномасштабных боевых действий в Донецке и Луганске не реализуются, поскольку Россия дала однозначно понять, что будет защищать своих граждан (в этих непризнанных республиках выдано около 400 тыс. российских паспортов). Вроде бы рынку нужно начинать потихоньку сбрасывать этот фактор со счетов, однако впереди выходные, за которые всякое может случиться.

Наибольшим потенциалом отскока обладает Сбербанк (MOEX: SBER), который сильно упал на политических рисках, но при этом получил порцию фундаментального позитива в виде отличной отчетности за март и первый квартал. Бумагу можно покупать с целью 293-295 руб., но при этом стоит быть готовым резко закрыть позиции при негативном развитии событий на Украине. В пятницу совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам ГМК. Можно считать, что весь предыдущий корпоративный негатив в бумагах ГМК уже заложен. Уверенным покупкам акций нефтянки препятствует нефть, которая после недавней высокой волатильности обосновалась в комфортном диапазоне $62-64 за баррель Brent. Нет надежд и на серьезное укрепление рубля: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков, на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1%, при этом индикатор S&P 500 (+0,4%, до 4097 пунктов) достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тыс. Рост показателя фиксируется вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%) после публикации статистики об усилении инфляции в Китае; в Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и впервые превысил 4100 пунктов).

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в марте выросли на 0,4% в годовом выражении (максимум с октября 2020 года) при прогнозах роста на 0,3% после снижения на 0,2% в феврале. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении (максимальный рост с июля 2018 года) при прогнозах роста на 3,5% после февральского роста на 1,7%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщило в четверг издание The Washington Post.

На нефтяном рынке цены к вечеру просели; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $63,1 за баррель (-0,2% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $59,48 за баррель (-0,2% и -0,3% накануне).

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи, однако если ситуация на рынке ухудшится, "мы всегда можем повернуть назад".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-18,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,2%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-2,8%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,7%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,7%).

Подорожали бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+2%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+1,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,01 млрд рублей (из них 23,98 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 10,56 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").