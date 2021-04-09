.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ замедлилась до 0,7%
В России в марте рост потребительских цен замедлился до 0,7% после 0,8% в феврале, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на 0,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,8%
 
Добыча нефти в РФ в 2021 г. может остаться на уровне 478 млн т - проект Генсхемы нефтяной отрасли
Добыча нефти без учета газового конденсата в России в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+ может остаться на уровне 478 млн тонн, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли. По итогам 2020 года добыча только нефти составила 476,4 млн...
 
Цены приправят соусами
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины...
 
На счета россиян готовится мощная атака хакеров
Специалисты по кибербезопасности предупредили о подготовке массированной атаки на счета россиян в период майских праздников. Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в...
 
09 апреля 2021 года 18:55

Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 9 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Из-за выходного дня в большинстве стран Европы, в том числе Великобритании, активность торгов отечественными евробондами 5 апреля была практически нулевой, поэтому реальные сделки и, соответственно, осознанные движения на рынке начались лишь во вторник. При этом цены российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне активизировавшихся продаж под давлением санкционных рисков. Аутсайдерами выступили "длинные" бумаги вслед за падением рубля и рублевых облигаций после объявления Минфином РФ первичных аукционов с ОФЗ "длинной" дюрации. Это привело к снижению цен рублевых госбумаг и заметному падению курса рубля, а вслед за этим негативная динамика перекинулась и на валютные гособлигации.

В середине недели негативная динамика котировок отечественных евробондов сохранилась на фоне давления все тех же геополитических рисков, при этом российские активы выглядели аутсайдерами среди долговых бумаг emerging markets. При относительно стабильной динамике US Treasuries, в частности, доходность десятилетних американских облигаций в среду консолидировалась у отметки 1,65% годовых, процентные ставки евробондов развивающихся стран преимущественно снижались. Процентные ставки же российских евробондов, напротив, выросли, в частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году поднялась за день на 4 базисных пункта, до 3,06% годовых.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам вялых торгов в среду, однако S&P 500 достиг очередного рекордного максимума. Инвесторы слабо отреагировали на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который был в среду обнародован Федеральной резервной системой США. Протокол показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время", прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем в четверг котировки российских еврооблигаций смогли умеренно подрасти в рамках коррекции благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также некоторому снижению геополитических рисков. В среду вечером были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС, из которых участники рынка узнали, что пока американский регулятор не планирует менять подходы к стимулирующим мерам, что в итоге привело к росту стоимости как US Treasuries, так и большинства рисковых активов.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время" прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы в целом позитивно расценили заявления как секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, так и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака относительно ситуации вокруг Украины, что также поддержало котировки отечественных евробондов. По словам Патрушева, Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, при этом конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

После локальной коррекции негативная динамика котировок российских еврооблигаций в последний день недели возобновилась вслед за наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала и общемировым снижением "аппетита к риску". Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики. Пауэлл также отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,1%, до 115,44% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 1 пункт и 9 апреля составил 192 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,21% - до 126,78% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,05% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,07%, до 122,53% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,5 пункта и составил 213,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,08%, до 119,13% от номинала (их доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,055% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,15% - до 111,56% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 2,34% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,22%, до 108,81% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 10 пунктов, составив 102 базисных пункта).

И лишь десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос на 0,08%, подорожав до 109,4% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 2,6% годовых).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского казначейства, а они, в свою очередь, потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets. Однако сдерживать рост российских евробондов будут сохраняющиеся санкционные риски.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 апреля 2021 года 19:54
Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро в ожидании новостей относительно санкций и развития ситуации в Донбассе
Москва. 9 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на санкционную тему и о развитии ситуации вблизи юго-восточных границ Украины, где расположена группировка российских войск.    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе просел из-за санкционных рисков и подешевевшей нефти
Рынок акций РФ на минувшей неделе просел из-за сохраняющихся опасений введения США новых антироссийских санкций, а также на фоне подешевевшей нефти в связи с сомнениями относительно достаточности спроса на сырье в условиях новых карантинных ограничений в ряде стран Европы. Индекс МосБиржи откатился ниже 3500 пунктов из-за выжидательной позиции покупателей.    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:25
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за геополитических рисков, вырос Норникель
Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продавцов на фоне геополитической напряженности вокруг Востока Украины и сохраняющихся опасений относительно новых западных антироссийских санкций; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом откат сдерживался ослаблением рубля и ростом бумаг "Норникеля" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:34
Акции золотодобытчиков становятся интересными для покупки - BCS Express
Акции золотодобытчиков становятся интересными для покупки, но акции Polymetal по совокупности факторов выглядят более привлекательной ставкой на восстановления цен на золото, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. Как отмечает аналитик, по ценам на золото...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:00
"Финам" рекомендует держать акции Sempra Energy с прогнозной ценой $144,4
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Sempra Energy с прогнозной ценой $144,4 за штуку в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Целевая капитализация Sempra Energy составила $43,71 млрд или $144,4 на акцию, что эквивалентно потенциалу 8,15% к текущему...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 17:35
Акции "Юнипро" - ставка на дивиденды в ближайшие годы - Sber CIB
Покупка акций "Юнипро" является хорошей ставкой на дивиденды в ближайшие годы, считает аналитик Sber CIB Федор Корначев. На наш взгляд, после новости о завершении работ по перезапуску третьего энергоблока Березовской ГРЭС нет рисков дальнейшей отсрочки ввода блока в эксплуатацию. Мы по-прежнему...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 17:10
Бумаги "Норникеля" остаются наиболее ликвидными в секторе металлургии - "Атон"
Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются наиболее ликвидными в металлургическом секторе российского рынка акций, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Атон" Андрея Лобазова и Марии Федоровой. "Мы сохраняем оптимизм в отношении "Норникеля" и считаем, что рано или поздно рынок...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 16:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 55 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 55 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,25%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "РусАл" - российская алюминиевая...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 16:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $66
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $66 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $49,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ultra Clean Holdings - узкопрофильная...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 15:50
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на повышении определенности относительно новых санкций со стороны США
Москва. 9 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль демонстрирует умеренное снижение к бивалютной корзине в условиях появления большей определенности относительно сроков и характера новых антироссийских санкций со стороны США.    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 15:49
Бумаги "Северстали", "ФосАгро" и "Детского мира" будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Северстали", "ФосАгро" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Дмитрий Пучкарёв отмечает, что на следующей неделе начнется сезон отчетности за I квартал 2021 года. Одними из первых...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 15:22
Рынок акций РФ останется под давлением геополитики в ближайшее время - "Велес Капитал"
Российский рынок акций останется под давлением геополитического фактора в ближайшее время, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в пятницу находились в минусе и стремились к минимумам текущей недели....    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 15:02
"Финам" рекомендует покупать евробонд Норникеля с погашением в 2025г
"Финам" рекомендует к покупке евробонд "Норникеля" с погашением 11 сентября 2025г и рассматривает его как оптимальный инструмент для получения налогового вычета при доходности, вполне конкурентоспособной по сравнению с долларовыми ставками по банковским депозитам. "Среди высоконадежных и не...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 14:36
Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным - BCS Express
Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным, отмечается в комментарии BCS Express. "Несмотря на красивую техническую картину и сильную динамику в начале апреля, фундаментальные драйверы довольно слабые и подвержены рискам, - указывает эксперт инвесткомпании Игорь...    читать дальше
.
09 апреля 2021 года 14:13
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI вплотную приблизился к зоне...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.