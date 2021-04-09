Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 9 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Из-за выходного дня в большинстве стран Европы, в том числе Великобритании, активность торгов отечественными евробондами 5 апреля была практически нулевой, поэтому реальные сделки и, соответственно, осознанные движения на рынке начались лишь во вторник. При этом цены российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне активизировавшихся продаж под давлением санкционных рисков. Аутсайдерами выступили "длинные" бумаги вслед за падением рубля и рублевых облигаций после объявления Минфином РФ первичных аукционов с ОФЗ "длинной" дюрации. Это привело к снижению цен рублевых госбумаг и заметному падению курса рубля, а вслед за этим негативная динамика перекинулась и на валютные гособлигации.

В середине недели негативная динамика котировок отечественных евробондов сохранилась на фоне давления все тех же геополитических рисков, при этом российские активы выглядели аутсайдерами среди долговых бумаг emerging markets. При относительно стабильной динамике US Treasuries, в частности, доходность десятилетних американских облигаций в среду консолидировалась у отметки 1,65% годовых, процентные ставки евробондов развивающихся стран преимущественно снижались. Процентные ставки же российских евробондов, напротив, выросли, в частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году поднялась за день на 4 базисных пункта, до 3,06% годовых.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам вялых торгов в среду, однако S&P 500 достиг очередного рекордного максимума. Инвесторы слабо отреагировали на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который был в среду обнародован Федеральной резервной системой США. Протокол показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время", прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем в четверг котировки российских еврооблигаций смогли умеренно подрасти в рамках коррекции благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также некоторому снижению геополитических рисков. В среду вечером были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС, из которых участники рынка узнали, что пока американский регулятор не планирует менять подходы к стимулирующим мерам, что в итоге привело к росту стоимости как US Treasuries, так и большинства рисковых активов.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время" прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы в целом позитивно расценили заявления как секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, так и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака относительно ситуации вокруг Украины, что также поддержало котировки отечественных евробондов. По словам Патрушева, Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, при этом конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

После локальной коррекции негативная динамика котировок российских еврооблигаций в последний день недели возобновилась вслед за наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала и общемировым снижением "аппетита к риску". Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики. Пауэлл также отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,1%, до 115,44% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 1 пункт и 9 апреля составил 192 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,21% - до 126,78% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,05% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,07%, до 122,53% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,5 пункта и составил 213,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,08%, до 119,13% от номинала (их доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,055% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,15% - до 111,56% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 2,34% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,22%, до 108,81% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 10 пунктов, составив 102 базисных пункта).

И лишь десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос на 0,08%, подорожав до 109,4% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 2,6% годовых).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского казначейства, а они, в свою очередь, потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets. Однако сдерживать рост российских евробондов будут сохраняющиеся санкционные риски.