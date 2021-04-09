"Финам" рекомендует держать акции Sempra Energy с прогнозной ценой $144,4

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Sempra Energy с прогнозной ценой $144,4 за штуку в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Целевая капитализация Sempra Energy составила $43,71 млрд или $144,4 на акцию, что эквивалентно потенциалу 8,15% к текущему уровню. Полная доходность с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM) составляет 11,53%. Исходя из этого, мы не готовы рекомендовать акции компании к покупке и присваиваем им рекомендацию "держать". Длинные позиции возможны к формированию на ценовых коррекциях", - пишет аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

Эксперт "Финама" отмечает следующие моменты в своем аналитическом материале:

- Sempra Energy в последние годы сместила фокус на регулируемый бизнес в Северной Америке, что, по мнению менеджмента, должно положительно сказаться на акционерной стоимости компании.

- В 2021 году ожидается завершение процесса продажи 20%-ной доли в SIS компании KKR. Сумма транзакции составит около $ 3,37 млрд, и в результате сделки Sempra получит надежного партнера в нерегулируемом сегменте бизнеса.

- Дивидендная доходность NTM компании прогнозируется на уровне 3,4%.

- Показатели ликвидности и чистой прибыли Sempra в 2020 году значительно улучшились за счет продажи бизнеса в Южной Америке.

- Наличие у компании газовых мощностей в Калифорнии до 2030 года не создает регулятивных угроз, однако в долгосрочном аспекте Sempra будет вынуждена рассмотреть вопрос о закрытии станций.

Sempra Energy - электроэнергетический холдинг со штаб-квартирой в Сан-Диего, штат Калифорния. Компания имеет весьма широкий профиль бизнес-операций, консолидируя деятельность по генерации, распределению и сбыту электроэнергии, а также оказывая услуги по газоснабжению потребителей.

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