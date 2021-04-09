Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на повышении определенности относительно новых санкций со стороны США

Москва. 9 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль демонстрирует умеренное снижение к бивалютной корзине в условиях появления большей определенности относительно сроков и характера новых антироссийских санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 77,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,86 руб./EUR1, подорожав на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 34,21 копейки - до 83,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,46 копейки, до 77,1657 руб./$1, и повысил курс евро на 16,17 копейки, до 91,7809 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, при этом инвесторы демонстрируют снижение активности. Это связано с тем, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки внесла ясность относительно сроков обнародования новых антироссийских санкций. По ее словам, американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели.

Псаки ответила утвердительно на вопрос журналиста, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе. На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры. По его данным, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Агентство Bloomberg подчеркивало, что, возможно, санкции коснутся лиц, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который президент страны Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

Помимо санкционной темы негативные настроения рынка связаны с рисками роста военного напряжения между Россией и Украиной из-за ситуации в Донбассе и в связи с усилением группировки российских войск вблизи юго-восточных границ Украины.

В Москве опасаются, что возобновление полномасштабных боевых действий на Украине создаст угрозу для России, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения в этом регионе.

"Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - сказал Песков. "Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины", - добавил он.

"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан.

"Пресс-секретарь Белого дома заявила, что на этой недели подробности санкций против РФ не будут раскрыты. В то же время она не стала исключать возможность объявления ограничений на следующей неделе. Ну а пока на российские активы продолжают оказывать давление ожидания санкций, усиленные напряженной ситуацией в восточной Украине. Так, вчера заместитель главы администрации президента РФ заявил, что в случае начала масштабного наступления Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Такой негативный фон не позволит курсу в ближайшее время вернуться к обоснованным 74-75 руб./$1, и рынку остается ждать раскрытия подробностей санкций и ослабления геополитической напряженности", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль остается заложником растущей напряженности на геополитическом фронте, и именно этот фактор является определяющим для нашей валюты. Некоторое облегчение игрокам принес тот факт, что в анонсированных новых санкциях администрация Байдена не стала упоминать ограничения в отношении госдолга и ограничилась персональными санкциями. Тем временем нефть, как и доллар, оказывает опосредованное влияние на динамику нашей валюты на этой неделе. С понедельника Brent лишилась порядка 3%, испытывая трудности с развитием восходящего импульса. При этом под занавес недели отношение инвесторов к риску выглядит неоднозначно, что в сочетании с восстановлением доллара и возобновлением падения нефтяных цен негативно для рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в пятницу. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а также заявление министра нефти Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, который в интервью Bloomberg назвал правильным решение ОПЕК+ о наращивании добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу составляет $62,95 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,47 за баррель, что на 0,22% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI торгуется ниже $60 за баррель уже шестую торговую сессию подряд, отмечает Trading Economics.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,64% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 4,88% и 5,34% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 5,43% годовых.