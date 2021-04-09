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09 апреля 2021 года 17:10
Бумаги "Норникеля" остаются наиболее ликвидными в секторе металлургии - "Атон"
Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются наиболее ликвидными в металлургическом секторе российского рынка акций, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Атон" Андрея Лобазова и Марии Федоровой. "Мы сохраняем оптимизм в отношении "Норникеля" и считаем, что рано или поздно рынок простит компании серию операционных инцидентов, особенно в свете прихода нового менеджмента и роста объема капзатрат. С точки зрения оценки, компания остается очень привлекательной, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5.4x против своего собственного 5-летнего значения 6.8x. "Норникель" остается наиболее ликвидной металлургической бумагой в России (первоочередной объект вложений среди российских активов), предлагая бюджетную экспозицию на уникальную корзину металлов, то есть долгосрочную историю эволюции автомобильной и аккумуляторной промышленности", - пишут эксперты инвесткомпании. Также аналитики отмечают, что компания не анонсировала пересмотра дивидендов за 2021 год. "Поэтому, на наш взгляд, если "Норникель" успешно преодолеет нынешние операционные трудности, а рыночная конъюнктура останется благоприятной, последние дивиденды, предусмотренные текущим акционерным соглашением, могут сохраниться на том же уровне - что, по нашим расчетам, обеспечит доходность около 11%", - указывают Лобазов и Федорова. Эксперты рассматривают анонс проведения обратного выкупа 4,1% выпущенных акций на сумму $2 млрд как положительный драйвер стоимости бумаг "Норникеля", предполагая, что акции будут выкупаться с рынка (что в интересах всех акционеров, включая "РусАл") и что выкупленные собственные акции, оставшиеся у компании после распределения в рамках программы поощрения менеджмента, будут погашены. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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