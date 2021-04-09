Бумаги "Норникеля" остаются наиболее ликвидными в секторе металлургии - "Атон"

Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются наиболее ликвидными в металлургическом секторе российского рынка акций, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Атон" Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

"Мы сохраняем оптимизм в отношении "Норникеля" и считаем, что рано или поздно рынок простит компании серию операционных инцидентов, особенно в свете прихода нового менеджмента и роста объема капзатрат. С точки зрения оценки, компания остается очень привлекательной, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5.4x против своего собственного 5-летнего значения 6.8x. "Норникель" остается наиболее ликвидной металлургической бумагой в России (первоочередной объект вложений среди российских активов), предлагая бюджетную экспозицию на уникальную корзину металлов, то есть долгосрочную историю эволюции автомобильной и аккумуляторной промышленности", - пишут эксперты инвесткомпании.

Также аналитики отмечают, что компания не анонсировала пересмотра дивидендов за 2021 год. "Поэтому, на наш взгляд, если "Норникель" успешно преодолеет нынешние операционные трудности, а рыночная конъюнктура останется благоприятной, последние дивиденды, предусмотренные текущим акционерным соглашением, могут сохраниться на том же уровне - что, по нашим расчетам, обеспечит доходность около 11%", - указывают Лобазов и Федорова.

Эксперты рассматривают анонс проведения обратного выкупа 4,1% выпущенных акций на сумму $2 млрд как положительный драйвер стоимости бумаг "Норникеля", предполагая, что акции будут выкупаться с рынка (что в интересах всех акционеров, включая "РусАл") и что выкупленные собственные акции, оставшиеся у компании после распределения в рамках программы поощрения менеджмента, будут погашены.

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