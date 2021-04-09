"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 55 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 55 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,25%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусАл" - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма. В марте зафиксирован месячный рекорд по поставкам алюминия как в США, так и в целом в Северную Америку, и топ-менеджмент компании в регионе ожидает сохранения темпов роста из-за резкого увеличения спроса на промышленный металл, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 17% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 рублей риск на портфель составит 0,7%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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