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09 апреля 2021 года 16:11

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $66

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $66 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $49,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ultra Clean Holdings - узкопрофильная компания, которая занимается производством различного оборудования для изготовления полупроводниковой продукции. Основными клиентами компании являются крупнейшие в мире производители оборудования электронной литографии, которые в свою очередь поставляют это оборудование основным производителям полупроводников, таким как TSMC, Intel и так далее. Учитывая сильный дефицит на рынке полупроводников, который по прогнозам продлится от года до двух лет, Ultra Clean Holdings будет долгое время обеспечена заказами на свою продукцию", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках долгосрочного растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $65. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $49,8 риск на портфель составит 1,2%", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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