"Финам" рекомендует покупать евробонд Норникеля с погашением в 2025г

"Финам" рекомендует к покупке евробонд "Норникеля" с погашением 11 сентября 2025г и рассматривает его как оптимальный инструмент для получения налогового вычета при доходности, вполне конкурентоспособной по сравнению с долларовыми ставками по банковским депозитам.

"Среди высоконадежных и не слишком длинных еврооблигаций, которые имеют листинг на Мосбирже и предоставляющих возможность претендовать на налоговый вычет, мы выделяем долларовый выпуск "Норникеля" с погашением в 2025 г", - пишет аналитик "Финама" Алексей Ковалев.

Эксперт отметил, что льгота на долгосрочное владение не распространяется на купонный доход, поэтому при инвестировании надо отдавать предпочтение облигациям с невысоким купоном. Данный выпуск вполне удовлетворяет этому критерию: он размещен в сентябре 2020г - в период, когда отечественные эмитенты размещались по минимальным в постсоветской истории России ставкам. Так, данный выпуск размещен под 2,55% годовых.

"Кредитное качество эмитента остается на высоком уровне, что подтверждено международными рейтинговыми агентствами, - подчеркивает Ковалев. - Выпуск с погашением в 2025г имеет "инвестиционные" рейтинги от Moody's и Fitch. Отметим, что рейтинг от агентства Moody's (Baa2) - выше российского суверенного. По выпуску предусмотрены как "классический" колл (за три месяца до погашения по номиналу), так и makewhole колл-опцион. Данный тип колла позволяет эмитенту отозвать выпуск раньше наступления срока погашения, выплатив за это держателю определенную компенсацию, которая выражается в виде заранее установленной премии в доходности к базовой бумаге (для долларовых бумаг используется сравнимая по сроку погашения UST). Если бы "Норникель" решил сейчас отозвать данный евробонд по makewhole колл-опциону, то он мог бы это сделать по цене 105,6% от номинала".

Купон выплачивается 11 марта и 11 сентября. Опции по пересмотру его уровня не предусмотрено.

Бумага доступна для неквалифицированных инвесторов, ее минимальный лот на Мосбирже составляет 1 штука (номинал бумаги $1 тыс.).

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