Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным - BCS Express

Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным, отмечается в комментарии BCS Express.

"Несмотря на красивую техническую картину и сильную динамику в начале апреля, фундаментальные драйверы довольно слабые и подвержены рискам, - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - В то время как ювелирный и промышленный спрос на металл (около 60% от всего потребления) медленно, но восстанавливается, чистые покупки мировыми Центробанками (около 15% потребления) с начала года находятся около нуля и существенных изменений не ожидается. При этом снижение доходностей гособлигаций США может иметь краткосрочный характер, что ограничивает интерес к металлу как к инвестиционному активу (около 25% потребления)".

По мнению Галактионова, отдельный негативный фактор для цен на золото - восстановление объемов производства. Если в 2020г давление на предложение оказывало нарушение логистических цепочек из-за COVID-19, то в 2021г ситуация улучшилась. Уровень предложения постепенно восстанавливается.

"Таким образом, рассчитывать на новый полноценный восходящий тренд по металлу не приходится. Небольшой апсайд в диапазоне $1800-1820 за унцию выглядит вполне справедливым, с учетом сложившейся конъюнктуры. При благоприятных обстоятельствах он может немного расшириться вверх до $1850 за унцию", - прогнозирует эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.