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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов - "Фридом Финанс"
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09 апреля 2021 года 14:13
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности на отметке 70 пунктов. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли "быками". Индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4115 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда", - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Большинство мировых фондовых площадок в пятницу демонстрирует смешанную динамику. В фокусе внимания по-прежнему находятся нестабильная эпидемиологическая ситуация и перспективы открытия экономик, детали инфраструктурного плана в США и возможная налоговая реформа, указывает аналитик. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая вчера на виртуальной конференции МВФ, отметил, что, даже несмотря на улучшение экономических перспектив в США, темпы вакцинации в других странах и сдерживание распространения заболевания остаются факторами риска для глобального экономического восстановления. Пауэлл также повторил, что ФРС будет принимать меры в ответ на краткосрочный всплеск инфляции. "Доходности трежерис также растут, а фьючерсы на S&P 500 демонстрируют боковую динамику, при этом фьючерс на NASDAQ выглядит немного слабее. Вероятно, технологический сектор начнет снижаться, учитывая его рост на 3,6% с понедельника", - отмечает Денисламов. Аналитик напоминает, что на следующей неделе стартует сезон отчетностей за первый квартал 2021г, который традиционно начнется с банковского сектора. "Как следствие, мы ожидаем продолжения ребалансировки портфелей инвесторов исходя из прогнозируемых квартальных результатов, что может усилить волатильность в предстоящую сессию. Рекомендуем проявлять осторожность", - предупреждает эксперт "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-S&P-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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