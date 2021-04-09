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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3475-3540 пунктов - "Фридом Финанс"
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09 апреля 2021 года 13:50
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3475-3540 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3475-3540 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи в пятницу незначительно снижается, реагируя на продолжение консолидации цен на нефть и разнонаправленную динамику американских фондовых индексов. Количество заявок на пособие по безработице в США на неделе к 4 апреля составило 744 тыс. при консенсусе 680 тыс. Столь значительное расхождение факта и прогноза нередко вызывает на рынке спад, который может продолжаться несколько дней. Однако эти данные участники торгов восприняли как аргумент для сохранения стимулирующей монетарной политики ФРС и как фактор поддержки "бычьего" тренда", - отмечает Осин. Также эксперт обращает внимание на сообщение Reuters о том, что Сенат США 14 апреля рассмотрит законопроект о противодействии "растущему глобальному влиянию Китая", что, на взгляд Осина, окажет давление на спрос на фондовых площадках. "Дорожают в пятницу акции "Норникеля", которые долгое время оставались локомотивами роста. Это сигнализирует о стабильности на рынке, несмотря на наметившееся повышение оценочных рисков вложений. Участники торгов ждут публикации рекомендаций совета директоров "Норникеля" по дивидендам за прошлый год, которые, согласно прогнозам, должны составить около 1600 руб. на акцию. Таким образом, на выплаты будет направлено 60% EBITDA за второе полугодие. Эти ожидания уже, возможно, обусловили снижение оценочных рисков по бумагам ГМК и повышение их расчетной справедливой цены на несколько процентов. Однако столь высокая уверенность, как правило, создает угрозы активной фиксации прибыли по факту наступления ожидавшегося события. Если же ожидания инвесторов не оправдаются, снижение котировок может оказаться более интенсивным", - отмечает аналитик "Фридом Финанс". Несмотря на ухудшение внешнего фона, инвестиционный спрос, по мнению Осина, остается достаточно эластичным благодаря отсутствию дефицита ликвидности и на фоне относительной стабильности цен на сырьевые товары. Эксперт инвесткомпании прогнозирует продолжение умеренно позитивной динамики на отечественном рынке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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