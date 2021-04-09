Рубль на следующей неделе будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи с границей России и новости о возможном появлении кораблей США в Черном море - все это негативно повлияло на рубль в течение текущей недели. В результате в течение недели курсы валют выросли до 78 рублей за доллар и до 92 рублей за евро. Но уже к концу этой недели мы наблюдали небольшой откат. При этом стоимость нефти не изменилась, одним из главных драйверов рынка сейчас является геополитическая повестка. В сложившейся ситуации мы не ждем существенных изменений курсов. На следующей неделе курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 77-78 руб./$1, курс евро: 91-92 руб./$1. Будет сохраняться высокая волатильность рубля", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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