Темпы роста экономики РФ в 2021-2030 гг могут превысить 2% - Sber CIB

Темпы роста экономики РФ в 2021-2030 гг могут превысить 2%, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова.

"Экономика России в 2017-2019гг ежегодно росла в среднем на 2,2%, а ее потенциальные темпы роста были даже выше, поскольку инфляция держалась ниже целевого уровня (4%). Мы полагаем, что и после "отскока" в 2021г темпы экономического роста могут превышать 2%", - пишут аналитики.

По их мнению, пенсионная реформа улучшила ситуацию на рынке труда. К 2036г количество населения в трудоспособном возрасте вырастет на 5,5 млн, или 6,6%. По оценкам Sber CIB, с 2021 по 2030 годы рабочая сила будет расти в среднем на 0,4-0,7% в год.

Еще одним фактором, способствующим росту экономики РФ, является рост инвестиций. "Российское правительство планирует в 2030 году увеличить инвестиции на 70% по сравнению с 2020 годом. Это означает, что они будут расти на 5,4% в год. Стимулирование инвестиций обеспечит рост производственных возможностей в среднесрочной перспективе", - указывают аналитики Sber CIB.

Также они отмечают, что ужесточение экологических требований - это и новый стимул, и вызов для роста российской экономики. С одной стороны, компании будут вынуждены инвестировать в новые технологии, что станет дополнительным стимулом для модернизации производства. С другой стороны, есть угроза, что рост замедлится, если спрос на уголь, нефть и газ начнет быстро сокращаться.

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