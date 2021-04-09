Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики - Росбанк

Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики, которая продолжает заметно мешать паре доллар/рубль вернуться к уровням 75-76 руб./$1, более оправданным в условиях дорогой нефти, говорится в комментарии Росбанка.

"Первые новостные полосы остаются за сообщениями об эскалации ситуации на востоке Украины, однако рубль демонстрирует активность преимущественно в ответ на заявления официальных лиц, - отмечают эксперты банка. - С начала апреля большинство валют развивающихся стран укрепились против доллара США на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску (бразильский реал +1,1%, мексиканский песо +1,8% и южноафриканский ранд +1,8%), однако рубль остался заметно позади (-1,5%). Это при условии того, что к концу торгов четверга ему удалось отыграть часть потерь (+0,6%) после предложений замглавы администрации президента Д. Козака о проведении открытых переговоров с Киевом".

На взгляд аналитиков Росбанка, в моменте сложно предположить дальнейшие конструктивные шаги с обеих сторон, однако концентрация геополитической повестки остается не в пользу рубля.

"Мы полагаем, это будет заметно мешать паре доллар/рубль вернуться к уровням 75-76 руб./$1 (более оправдан в условиях дорогой нефти), но и возврат к 78 руб./$1 не выглядит оправданным. Возможно, рубль возьмет паузу для подстройки к настроениям на внешних рынках (доллар отступил от максимумов, Саудовская Аравия выразила мнение о гибкости ОПЕК+) и локальным потоковым факторам (Минфин вчера начал апрельский период покупок валюты с целью 185 млрд руб. до 7 мая)", - прогнозируют эксперты.

Банк России в пятницу опубликует данные по счету текущих операций в 1к'21 (консенсус: $19,6 млрд; Росбанк: $23-25 млрд), что с учетом деталей по компонентам (импорт, счет услуг), по мнению экспертов, может внести коррективы в равновесную траекторию рубля: данные слабее консенсуса могут понизить оценку аналитиков Росбанка равновесной траектории курса.

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