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09 апреля 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс Мосбиржи протестировал 3500п

Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок и дешевеющей нефти (Brent опустилась ниже $63 за баррель), индекс Мосбиржи протестировал в снижении рубеж поддержки 3500 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3499 пунктов (-0,3%), индекс РТС - 1429,79 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 77,11 рубля (+0,25 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,667% годовых (+2,2%).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,8%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. В Китае отмечается резкий рост цен производителей, что повышает риски инфляции и ответных действий властей. Минторг США включил еще 7 китайских технологичных организаций в "черный список". Нефть и металлы снижаются, что уже непосредственно касается российского рынка, что выливается в слабость индексов и рубля. "АЛРОСА" опубликует отчетность по РСБУ за первый квартал, "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) отчитается за IV квартал и 2020 год по МСФО.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, политические страхи будут сдерживать покупки российских акций перед выходными.

Российским инвесторам не стоит ждать сильной поддержи из-за океана: индекс S&P500 находится около верхней границы восходящего канала (чуть выше 4100 пунктов), а поводов для его пробития нет никаких.

Негативные риски начала полномасштабных боевых действий в Донецке и Луганске не реализуются, поскольку Россия дала однозначно понять, что будет защищать своих граждан (в этих непризнанных республиках выдано около 400 тыс. российских паспортов). Вроде бы рынку нужно начинать потихоньку сбрасывать этот фактор со счетов, однако впереди выходные, за которые всякое может случиться.

Наибольшим потенциалом отскока обладает Сбербанк (MOEX: SBER), который сильно упал на политических рисках, но при этом получил порцию фундаментального позитива в виде отличной отчетности за март и первый квартал. Бумагу можно покупать с целью 293-295 руб., но при этом быть готовым резко закрыть позиции при негативном развитии событий на Украине. В пятницу Совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам ГМК. Можно считать, что весь предыдущий корпоративный негатив в бумагах ГМК уже заложен. Уверенным покупкам акций нефтянки препятствует нефть, которая после недавней высокой волатильности обосновалась в комфортном диапазоне $62-64 за баррель Brent. Нет надежд и на серьезное укрепление рубля: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков, на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики, считает Антонов.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова полагает, что поводом для роста нефти пока не видно, на рынке сохраняется маловыразительная динамика в отсутствие значимых новостей. Давление на котировки оказывают опасения ухудшения баланса на рынке нефти на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу с мая и более слабого, чем ожидалось, спроса. "Пробуксовка" с темпами вакцинации населения и повторные локдауны в некоторых странах не добавляют оптимизма. По ощущениям, автомобильный сезон в этом году также будет слабым и не дотянет до докризисных уровней, поэтому есть риски скатывания в профицит предложения сырья во второй половине года.

В пятницу в фокусе внимания нефтетрейдеров статистика по числу буровых установок в США. Если данные покажут рост, это будет дополнительным фактором, указывающим на готовность производителей наращивать добычу. Пока не видно поводов для Brent закрепляться выше диапазона $60-63 за баррель, считает эксперт.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, европейский фондовый рынок достиг в четверг рекордного максимума на фоне оптимизма в отношении вызванного мировым стимулированием экономического восстановления. В США ралли в технологическом секторе привело S&P 500 к новому историческому максимуму, участники рынка рассчитывают на то, что ФРС сохранит мягкую денежную политику. Американский рынок акций продолжает рваться вверх, и пока нет серьезных сдерживающих факторов, как минимум, до стартующего на следующей неделе сезона квартальной отчетности, отмечает Шишкина.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1%, при этом индикатор S&P 500 (+0,4%, до 4097 пунктов) достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер. Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тыс. Рост показателя фиксируется вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%) после публикации статистики об усилении инфляции в Китае; снижается Европа (индексы FTSE, DAX просели на 0,2-0,3%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в марте выросли на 0,4% в годовом выражении (максимум с октября 2020 года) при прогнозах роста на 0,3% после снижения на 0,2% в феврале. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении (максимальный рост с июля 2018 года) при прогнозах роста на 3,5% после февральского роста на 1,7%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщило в четверг издание The Washington Post.

На нефтяном рынке цены в пятницу также проседают; цена нефти Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,81 за баррель (-0,6% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $59,34 за баррель (-0,4% и -0,3% накануне).

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи, однако если ситуация на рынке ухудшится, "мы всегда можем повернуть назад".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-12,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-7,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-6,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,9%).

Подорожали бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+10,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,8%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+2,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,13 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,31 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,26 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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