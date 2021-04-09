Цена на нефть останется в пределах $60-70/барр. в среднесрочной перспективе - Банк "Открытие"

Цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности останется в пределах $60-70 за баррель в среднесрочной перспективе, долгосрочно же возможно продолжение роста в соответствии с темпами инфляции в мире, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Правительство РФ на текущей неделе снизило прогнозы по добыче нефти, напоминает эксперт. В предыдущем прогнозе и в 2020, и в 2021 гг. добыча нефти должна была составить 560 миллионов тонн, затем плавно снизиться к 2024 году до 555 миллионов тонн.

"На фактические цифры по прошлому году ожидаемо негативно повлиял коронавирус, и они оказались существенно ниже плановых (512,8 миллионов тонн). Вполне логично, что 2021 год сейчас пересматривается, учитывая медленное восстановление мирового спроса и сохранение ограничений на добычу со стороны ОПЕК+, куда входит и Россия. Если смотреть на среднесрочный прогноз, то он практически оставлен без изменения, даже повышен на 1 миллион тонн по сравнению с предыдущим прогнозом - до 556 миллионов тонн нефти в 2024 году (в 2023 году добыча нефти также должна составить до 556 миллионов тонн, как и в предыдущем прогнозе). Это означает, что среднесрочное видение отрасли не изменилось, а изменилась траектория, по которой добыча придет к ранее запланированным уровням", - комментирует ситуацию Морина.

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