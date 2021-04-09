Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 76,5-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 76,5-78,0 руб./$1 и на уровне 89,8-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта в ходе торгов четверга сократила потери к доллару и евро на фоне снижения напряженности в риторике между США и РФ из-за событий вокруг Украины. Нефтяные котировки в ходе сессии снижались, несмотря на позитивную информацию от Минэнерго США о сокращении запасов сырья на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю. Однако к вечеру цены на нефть снизили темпы падения и перешли к росту. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,13% и составила $63,24 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI снизилась на 0,27% и составила $59,61 за баррель", - отмечает Тузов.

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