Утренние прогнозы: нейтральный старт торгов

Аналитики прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в пятницу пройдет недалеко от отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, быть может, чуть ниже этого уровня".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу. Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3495-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Утром пятницы ожидаем консолидации российского рынка акций у уровней закрытия четверга в отсутствие поводов для направленного движения. При этом в дальнейшем покупки в наших акциях могут активизироваться, что даст возможность нашему рынку продолжить отыгрывать потери начала недели. В результате по итогам недели индекс Мосбиржи сможет удержать позиции в диапазоне 3500-3600 пунктов".