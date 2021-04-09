09 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральный старт торгов
Аналитики прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в пятницу пройдет недалеко от отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, быть может, чуть ниже этого уровня".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу. Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3495-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Утром пятницы ожидаем консолидации российского рынка акций у уровней закрытия четверга в отсутствие поводов для направленного движения. При этом в дальнейшем покупки в наших акциях могут активизироваться, что даст возможность нашему рынку продолжить отыгрывать потери начала недели. В результате по итогам недели индекс Мосбиржи сможет удержать позиции в диапазоне 3500-3600 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
09 апреля 2021 года 14:36
Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным, отмечается в комментарии BCS Express.
"Несмотря на красивую техническую картину и сильную динамику в начале апреля, фундаментальные драйверы довольно слабые и подвержены рискам, - указывает эксперт инвесткомпании Игорь... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 14:13
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI вплотную приблизился к зоне... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 13:50
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3475-3540 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Индекс Мосбиржи в пятницу незначительно снижается, реагируя на продолжение консолидации цен на нефть и разнонаправленную динамику американских фондовых индексов. Количество заявок на... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 13:22
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).
"Возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи с границей России и новости о возможном появлении кораблей США в Черном... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 12:59
Темпы роста экономики РФ в 2021-2030 гг могут превысить 2%, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова.
"Экономика России в 2017-2019гг ежегодно росла в среднем на 2,2%, а ее потенциальные темпы роста были даже выше, поскольку... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 12:31
Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики, которая продолжает заметно мешать паре доллар/рубль вернуться к уровням 75-76 руб./$1, более оправданным в условиях дорогой нефти, говорится в комментарии Росбанка.
"Первые новостные полосы остаются за сообщениями об эскалации... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 12:09
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021 год может составить 11,1%, говорится в комментарии BCS Express.
"Новость о завершении ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС может вызвать у участников рынка акций позитивный отклик. Запуск энергоблока важен для дивидендов... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 11:44
Ослабление геополитических рисков позволит рублю укрепиться до 73-75 руб./$1, отмечается в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.
"Рубль в целом ослабляется в этом году в рамках общемирового тренда на укрепление доллара к валютам развитых и развивающихся стран. Так, индекс... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 11:40
Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок и дешевеющей нефти (Brent опустилась ниже $63 за баррель), индекс Мосбиржи протестировал в снижении рубеж поддержки 3500 пунктов. читать дальше
.
09 апреля 2021 года 11:21
Цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности останется в пределах $60-70 за баррель в среднесрочной перспективе, долгосрочно же возможно продолжение роста в соответствии с темпами инфляции в мире, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 11:06
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 45 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
Эксперты ПСБ положительно оценили финрезультаты компании: выручка АФК "Система" в IV кв. 2020г составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 10:48
Покупка акций банка "Санкт-Петербург" может быть интересна инвесторам для долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ведь по мере ожидаемого роста прибыли (на 70% к 2023 году в рамках... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 10:32
Пока нет поводов для закрепления цены нефти выше диапазона $60-63 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
На взгляд эксперта, на рынке нефти сохраняется маловыразительная динамика в отсутствие значимых новостей. Ближайший фьючерс на Brent... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 10:17
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,5 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Рост доходности американских гособлигаций способствует укреплению доллара утром пятницы - он снова стоит больше 77 руб./$1. Эксперты Sber CIB полагают, что эта... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 10:12
Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 76,5-78,0 руб./$1 и на уровне 89,8-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта в ходе торгов четверга сократила потери к доллару и евро на фоне... читать дальше
.