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09 апреля 2021 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом стабилизирующую роль может также сыграть локальное снижение геополитических рисков, полагают эксперты.

США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она ответила утвердительно на вопрос журналиста, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе. На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду". При этом секретарь Белого дома отметила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний. Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии. При этом Пауэлл подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее. "Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он, указав на "существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени".

Вместе с тем фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после публикации превысивших прогнозы данных о росте потребительских цен в Китае, которые могут заставить власти принять меры для охлаждения инфляции. Исключением является рынок акций Японии, который восстанавливался после падения накануне (индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,68%). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК снизился на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 0,88%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК снизился на 0,23%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,18%.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в марте увеличились на 0,4% в годовом выражении после снижения на 0,2% в феврале. Подъем стал максимальным с октября 2020 года. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в марте на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении, что является самым существенным подъемом с июля 2018 года. В феврале индекс PPI поднялся на 1,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение цен производителей в марте на 3,5%. Относительно предыдущего месяца цены производителей в прошлом месяце увеличились на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются 9 апреля утром. Рост заболеваемости COVID-19 и новые локдауны оказывают давление на нефтяные котировки. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $63,08 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие 8 апреля. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,1% - до $63,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,6 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов опустилась на 0,3% - до $59,6 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи. Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. "Это хорошее решение, - заявил Абдулазиз бен Сальман в четверг. - Сейчас ничто не беспокоит ни нас, ни наших коллег по ОПЕК+. Однако если ситуация на рынке ухудшится, мы всегда можем повернуть назад". Соглашение, по его словам, включает механизм, который позволит "наращивать, замораживать и сокращать добычу".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,365 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 апреля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 716,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+1,76%), "МТС-001P-17" (+0,62%) и "Роснефть-07" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,49%), "МТС-001P-03" (-0,47%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 на 45 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года на уровне 6,65% годовых, ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-SBER25 на 14 млрд рублей и 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей на уровне 7,45% годовых. Ставке бондов серии 001Р-SBER24 соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых, серии 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - доходность к погашению в размере 7,59% годовых. Согласно эмиссионной документации, номинальный объем выпуска 001Р-SBER24 - 50 млрд рублей, 001Р-SBER25 - 40 млрд рублей. Сбор заявок на облигации 001Р-SBER24 прошел с 6 по 8 апреля, серии 001Р-SBER25- с 7 по 8 апреля. Кроме того, с 14:00 до 15:00 МСК 8 апреля Сбербанк провел сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей. Премаркетинга данного выпуска не проводилось. Таким образом, в 15:00 МСК 8 апреля банк закрыл сбор заявок на три выпуска. Техразмещение облигаций всех серий запланировано на 15 апреля.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 1-го купона выпуска 3-летних облигаций на 400 млн руб. на уровне 12,75% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Он будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. У компании на данный момент один выпуск в обращении объемом 330 млн рублей.

ООО "Сэтл групп" перенесло сбор заявок на облигации серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей с 21 на 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 48-го купона облигаций 4-й серии в размере 8% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 47-го купона - 7,875% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года. С учетом амортизации объем займа в обращении составляет на данный момент 500 млн рублей.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) приобрел в рамках оферты 126 тыс. 369 облигаций серии БО-001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 713,852 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,7% выпуска. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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