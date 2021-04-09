Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торгов пятницы - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3495-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт инвесткомпании.

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