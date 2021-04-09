Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3500-3600 пунктов в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3500-3600 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Утром пятницы ожидаем консолидации российского рынка акций у уровней закрытия четверга в отсутствие поводов для направленного движения. При этом в дальнейшем покупки в наших акциях могут активизироваться, что даст возможность нашему рынку продолжить отыгрывать потери начала недели. В результате по итогам недели индекс Мосбиржи сможет удержать позиции в диапазоне 3500-3600 пунктов", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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