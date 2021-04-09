Поводов для сильных движений рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Поводов для сильных движений рубля в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом "нашел" себе новый коридор - 76-78 руб./$1. Пока все робкие попытки пробить его верхнюю границу заканчивались неудачей, не видно поводов для ее тестирования и в пятницу. Однако и на серьезное укрепление рубля надежды нет: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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