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09 апреля 2021 года 09:36

Brent подешевела до $63,09 за баррель

Американские фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг. Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в пятницу.

Американские фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

При этом Пауэлл подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее. "Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он, указав на "существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени".

Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный днем ранее, показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

По итогам заседания, прошедшего 16-17 марта, американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкупать активы на сумму $120 млрд в месяц.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. - до 744 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 728 тыс., а не 719 тыс., как сообщалось ранее.

Таким образом, рост показателя наблюдался вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок на прошлой неделе до 680 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции разработчиков программного обеспечения существенно выросли по итогам торгов в четверг. Котировки бумаг ServiceNow Inc. (SPB: NOW) и Autodesk Inc. (SPB: ADSK) прибавили по 2,6%. Также подорожали бумаги других компаний, демонстрировавшие рост в период локдауна, включая Etsy Inc. (SPB: ETSY) и PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc., которые подскочили на 5,6% и 3,5% соответственно.

Акции Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. подешевели на 4,6%. Американский производитель алкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале, хотя скорректированный показатель превысил прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Conagra Brands (SPB: CAG) Inc. выросла на 0,2%. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превзошли ожидания.

Бумаги канадской Canopy Growth Corp. потеряли в цене 4,8%. Один из крупнейших в мире производителей марихуаны заключил соглашение о приобретении базирующейся в Торонто Supreme Cannabis Co. Inc. в рамках сделки стоимостью около 435 млн канадских долларов ($345,6 млн). Сделка предусматривает оплату акциями и денежными средствами, ее планируется закрыть до конца июня. Котировки акций Supreme Cannabis взлетели на 53,9%.

Рыночная стоимость General Motors Co. (SPB: GM) (GM) снизилась на 1,2%. Автопроизводитель объявил в четверг, что приостановит производство еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Акции GameStop Corp. упали на 4,3%. Американская компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, выдвинула кандидатуру Райана Коэна, сооснователя онлайн-магазина товаров для животных Chewy Inc., на пост председателя совета директоров.

Капитализация Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. увеличилась на 0,7%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в марте почти на 18% - до $18,21 млрд по сравнению с $15,49 млрд за тот же месяц прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 57,31 пункта (0,17%) и составил 33503,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 17,22 пункта (0,42%) - до 4097,17 пункта, установив новый рекорд закрытия. Ранее в ходе торгов индикатор достиг сессионного рекорда на уровне 4098,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 140,47 пункта (1,03%) и завершил сессию на отметке 13829,31 пункта.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после публикации превысивших прогнозы данных о росте потребительских цен в Китае, которые могут заставить власти принять меры для охлаждения инфляции.

Исключением является рынок акций Японии, который восстанавливается после падения накануне.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ), потребительские цены (индекс CPI) в марте увеличились на 0,4% в годовом выражении после снижения на 0,2% в феврале. Подъем стал максимальным с октября 2020 года. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в марте на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении, что является самым существенным подъемом с июля 2018 года. В феврале индекс PPI поднялся на 1,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение цен производителей в марте на 3,5%.

Относительно предыдущего месяца цены производителей в прошлом месяце увеличились на 0,8%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщило в четверг издание The Washington Post. По данным газеты, под ограничения подпали три фирмы, производящие полупроводники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics. Также новые меры применяются против четырех вычислительных центров с суперкомпьютерами - в городах Цзинань и Шэньчжэнь, городских округах Уси и Чжэнчжоу.

Эти новости возродили опасения относительно торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:55 мск поднялся на 0,68%.

В число лидеров повышения котировок входят акции биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. (+5,8%), производителя фототехники и медицинского оборудования Olympus Corp. (+4,8%) и судоходной компании Nippon Yusen K.K. (+3,5%).

При этом рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Corp. растет на 2,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,5%. Также дорожают бумаги японских автопроизводителей, включая Mitsubishi Motors Corp. (+1,3%), Suzuki Motor Corp. (+1,1%) и Toyota Motor Corp. (+0,5%).

Лидерами снижения выступают акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-3,4%), японского ритейлера Seven & I Holdings Co. (-2,1%) и сталелитейной компании Nippon Steel Corp. (-2%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. практически не меняется.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 мск снизился на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 0,88%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4,8%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-4,8%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group (-3%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan опустились на 2,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 2,3%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,8%.

В лидерах роста оказались акции нефтяной компании CNOOC (+1,9%), а также девелоперов Hang Lung Properties (+1,7%) и New World Development Co. (+1,4%).

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 мск снизился на 0,23%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,1%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,5%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,18%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,1% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов для рынка.

Рост заболеваемости COVID-19 и новые локдауны оказывают давление на цены, в то время как запасы нефти снижаются, отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $63,09 за баррель, что на $0,11 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,04 (0,1%) - до $63,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,62 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов опустилась на $0,17 (0,3%) - до $59,6 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

"Это хорошее решение, - заявил Абдулазиз бен Сальман в четверг. - Сейчас ничто не беспокоит ни нас, ни наших коллег по ОПЕК+. Однако если ситуация на рынке ухудшится, мы всегда можем повернуть назад".

Соглашение, по его словам, включает механизм, который позволит "наращивать, замораживать и сокращать добычу".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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