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09 апреля 2021 года 09:14
Потенциал снижения цены нефти к $57,5-59/барр. в среднесрочной перспективе сохраняется - BCS Express
Потенциал снижения котировок нефти марки Brent к уровням $57,5-59 за баррель в среднесрочной перспективе сохраняется, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Котировки нефти марки Brent торгуются выше $63 за баррель. На протяжении трех недель наблюдается широкий боковик в $60-65 за баррель. На краткосрочном горизонте боковая динамика может быть актуальна, но на среднесрочной дистанции потенциал для снижения в район $57,5-59 за баррель сохраняется. Перспектива роста поставок со стороны стран ОПЕК+, а также возможное восстановление иранского экспорта могут оказывать давление на котировки", - указывает аналитик. Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером опубликует еженедельную статистику по буровой активности в США. Число активных буровых установок в стране стабильно растет после достижения минимума в III квартале 2020 года. На прошлой неделе отчет показал 337 нефтяных установок. Этот объем уже достаточен для того, чтобы поддерживать стабильный уровень добычи, обращает внимание Галактионов. По мере дальнейшего роста добыча нефти в США может также увеличиваться, оказывая влияние на мировой баланс и сдерживая нефтяные цены, отмечает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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