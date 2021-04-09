Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов", - пишет Карпунин.

Также аналитик обращает внимание, что российский рынок акций может постепенно закрыть накопленный дисконт, в связи с чем удержание длинных позиций в акциях остается актуальным.

Умеренно положительные ожидания, на взгляд эксперта инвесткомпании, в банковском секторе, ритейле и консервативных дивидендных историях ("МТС" или "Юнипро").

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